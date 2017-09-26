《文化中国-友谊地久天长》音乐会 – 记长江艺术团合唱团芝加哥之行

2017年9月17日芝加哥千禧公园（Millennium Park) Pritzker Pavilion 音乐厅举行了一场盛大的《文化中国-友谊地久天长》音乐会。圣路易现代中文学校长江艺术团合唱团的团员们有幸参与了这场音乐会的演出。

周六清晨，合唱团团员一行16人相聚一起驱车前往芝加哥。当天下午14个合唱团的团员们聚在一起，进行了合唱交流活动， 每个合唱团演唱一首曲子，由中国著名指挥家曹丁给予点评。长江艺术团合唱团演唱了耳熟能详的四声部合唱《茉莉花》，曹丁指挥对我们的演唱给予了高度的评价，称赞我们虽然人不多，但声音和谐，合唱效果非常好，四个声部都能清晰地分辨出来，同时也赞扬我们的两位领唱音准很好，声音干净。

通过这次交流，团与团之间增进了友谊，我们学习了很多东西，也看到了我们的不足。

当天晚上在曹丁的指挥下，全体合唱团团员与乐队合练，为明天的演出做好充分的准备。第二天周日一早，大家又相聚在千禧公园，作最后的彩排。整场演出盛况空前，观众席上座无虚席。一首《我和我的祖国》，还有《长江之歌》气势磅礴，把音乐会带进了高潮，最后音乐会在大合唱《茉莉花》，《好汉歌》，和《友谊地久天长》中圆满结束。

这次除了著名的曹丁指挥外，我们还有幸与著名歌唱家丁羔，童韬，廖丹，霍尊同台演唱，好难得的机会，大家兴奋不已，决定返回圣路易斯前，大家一起共进晚餐，举杯欢庆，来了一个庆功宴。

回圣村后，在胡彤老师的倡导下，上周五晚上，大家又聚在一起，分享参加这次音乐会的感受，讨论合唱团今后的发展方向。

长江艺术团合唱团有意接受更多的新成员，欢迎更多喜欢合唱的朋友们加入到我们的队伍中来。