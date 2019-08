《霸王别姬》《甜蜜蜜》- 韦伯斯特大学电影系列展

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

韦伯斯特大学孔子学院将与韦伯斯特大学电影系列展活动合作,放映两部广受好评的电影。

放映影片: 《霸王别姬》

时间:9月3日 周二 19:00

放映影片: 《甜蜜蜜》

时间:9月5日 周四 19:00

地点: Winifred Moore Auditorium

470 E. Lockwood Ave., St. Louis, MO 63119

每部电影放映前半小时将有一个免费的招待会,放映前后有专家影评及讨论。

《霸王别姬》

(陈凯歌,1993, 中国/香港, 171 分钟, 普通话配音,英文字幕)

1993年一经发布便引起轰动,在美国票房收入超过500万美元,赢得了戛纳的金棕榈奖,并获得两项奥斯卡奖提名。这部电影通过两位京剧明星,阴柔的豆子(张国荣)和相对阳刚的石头(张丰毅),展示了中国从军阀时代到文化大革命50多年的政治变革。

佛罗里达大学中国电影与媒体副教授Ying Xiao博士将主持电影放映前的介绍和放映后的讨论。

《甜蜜蜜》

(陈可辛,1996,香港,118分钟, 粤语配音,英文字幕)

本片中,由歌星转型为影星的黎明主演了一个从中国大陆来香港的土包子,可爱但又无依无靠,并且努力适应在香港的新生活。正如电影名所暗示的那样,黎明扮演的黎小军爱上了乐于助人,适应能力强的李翘(张曼玉,出演《警察故事》和《花样年华》),她在香港日常生活的喧嚣中游刃有余。传奇电影摄影师Christopher Doyle的助力和强烈的香港地方感,《甜蜜蜜》的价值将被美国观众(重新)发现。

华盛顿大学中国电影与文化研究兼职讲师Yongzhen(Joy) Shu Curtin博士将主持电影放映后的讨论。

韦伯斯特大学电影展系列始于1979年,为圣路易斯非传统的电影展,并已成为全国知名和全年举办的电影展项目。作为美国和外国故事片、纪录片、经典和实验电影,以及展示其作品的国内和国际艺术家的中西部首演场地,该系列代表了圣路易斯社区的一个出色的电影展示活动。

