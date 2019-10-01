【圣路易时报讯】主题为「2019迈向全球化•中美关系下一个40年」，圣路易斯世界贸易中心2019年年会餐会于9月25日中午十一时至下午一时半，在圣路易斯Clayton市丽晶大旅馆(The Ritz-Carlton Hotel)盛大举行，圣路易斯地区政经各界嘉宾六百余人出席盛会。

世贸中心2019年年会由世贸中心执行总裁Tim Nowak主持，出席贵宾有密苏里州前州长Bob Holden、前联邦参议员Kit Bond、圣路易斯郡郡长Sam Page、圣路易斯经济发展局代理首席执行官Rodney Crim、圣路易斯市市长办公室主任Steve Conway、艾默生电器高级副总裁兼首席运营官Steve Pelch等。

2019年年会同时邀请了中国驻芝加哥总领事馆总领事赵建、前美国驻华大使馆副馆长阮大为(David Rank)和美中贸易全国委员会副会长彭捷宁(Jacob Parker)三位主讲人在会中举行「中美关系： 未来40年」座谈讨论会，展望未来中美关系。

赵总领事在座谈会上指出，中美建交40年来，两国利益深度交融，你中有我、我中有你。 2018年两国货物贸易额达到6300亿美元，每年有超过500万人往来于太平洋两岸。两国有50对友好省州、220余对友城。 36万中国留学生在美国高校学习，2万名美国学生在中国学习。中美关系发展给两国人民和世界人民带来了巨大利益。中美作为安理会常任理事国和具有世界影响的大国，在应对气候变化、反恐、防扩散、公共卫生等领域具有广泛共同利益。我们要致力于按照两国元首共识，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。



座谈会主讲人赵建总领事，Jacob Parker，David Ran

赵总领事表示，今年是中华人民共和国成立70周年。中国从改革开放、不断融入经济全球化进程中受益巨大，世界也因中国的发展而受益。中国经过艰苦谈判加入WTO，已于2010年提前履行完毕关于降低关税等在内的所有承诺，目前中国关税水平为7.5%，远低于绝大多数发展中国家，接近发达国家水平。中国正不断扩大对包括美国在内所有国家的开放，同时也希望美国对中国敞开大门，减少各种不合理的限制。中国将坚持和平发展、坚持改革开放的战略选择不动摇，愿继续与各国在互利共赢基础上拓展各领域合作。贸易战没有赢家，中国不愿意打，但也不怕打，在重大原则性问题上绝不会妥协让步。中方始终认为经贸磋商必须在相互尊重、平等互利基础上进行，这一立场是一贯的、坚定的。只要坚持平等对话、合作共赢理念，就一定能找到解决问题的办法。

阮大为、彭捷宁等表示，中美建交以来，中国通过融入世界体系取得了巨大的发展成就。中美作为两个大国在应对气候变化、防扩散等问题上拥有广泛共同利益。中美需要相互学习，保持外交和经贸联系，共同维护世界繁荣稳定。

在座谈会前，世贸中心执行总裁Norwak致辞介绍了圣路易斯与中国南京市结为友好城市以来在经贸、人文、教育等领域交流取得的丰硕成果，播放了圣路易斯市与南京结好40周年记录片和圣路易斯华盛顿大学与中国企业合作在苏州建立新型医院的短片。

总部位于圣路易斯的艾默生电器公司获得本年度“全球大使奖”。

圣路易斯世界贸易中心成立于1993年，是总部位于纽约的世界贸易中心的会员之一。该中心致力于帮助密苏里州和伊利诺伊州南部地区企业开拓国际市场，推动当地经济发展，是当地最具影响的国际商贸促进机构。