「聖路易台灣學者協會」誠摰地邀請您蒞臨「聖路易台灣學者協會 2018年會」！今年研討會定於4月21日(週六) 在華盛頓大學醫學院區舉行，經主辦人李文志博士和黄立豪博士以及許多熱心工作人員的籌備，即將呈現给大家。我們期望以今年的會議做為開啟多方交流的契機，將在大聖路易地區的台灣人聚集起來。因此今年的會議我們以台灣之美做爲主軸，帶出「新科技、新思維 – 遊子情、傳承心、在新文化中飛揚」。

研討會分爲三個時段，第一個時段以台灣心、台灣情及台灣文化為主題，蔡承昌醫師將主講台美人的美與傳承；黃姿穎小姐為聖路易斯交響樂團單簧管以及低音單簧管演奏家，將主講音樂欣賞；陳麗勳博士為華盛頓大學醫學院精神科副教授，將以精準醫療為我們做專題演講。

第二個時段期望爲大家提供多元化的交流基礎，聖路易附近院校的多位學者將以簡短有力的方式分享他們的專業：

林岑軒 – 希望中心，博士後研究員，尖端核磁共振成像(MRI)科技；

林柏成 – 華盛頓大學生物系博士研究生，綠色能源；

崔豪 – 資訊安全；

龔姿卉 – 華盛頓大學社工與公衛研空生，校園親密關係暴力預防；

林宜羚 – 華盛頓大學人類學系博士研究生，考古學研究；

賴勁文 – 華盛頓大學免疫學系博士研究生，環保議題。

第三個時段將由陳安女士及吳宏為博士以如何在新文化中成長茁壯爲主旨帶領參加者做互動式的討論，希望能為不同階段的在美台灣人帶來新的觀點與心境以面對文化衝擊，期望大家能在多變的環境中開創出屬於自己的里程碑。

本次研討會承蒙許多單位和個人的熱心贊助，而能順利地籌備。我們將提供免費的早、午餐及點心飲料。請上研討會的網站http://symposium2018.tsa-stl.org/ 查看詳情並於4月15日前報名。期待能在4月21日與您見面！

賴榮輝（3/24/2018）