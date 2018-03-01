「金鸡啼旧岁，灵犬旺新春」–「中华风，岭南韵」2018圣路易斯春晚盛宴

圣城侨胞们翘首热盼的由中华人民共和国驻芝加哥总领馆，广东省人民政府外事办公室及广东省文化厅主办，圣路易中华教育文化中心，圣路易华助中心承办，中国著名的广东艺术团带来的“中华风•岭南韵”大型华人春节联欢晚会终于在2018年2月28日晚7:00于圣路易斯密苏里大学的Touhill表演艺术中心隆重举行。

为了这次海外巡演，广东艺术团特地选拔了众多优秀演员加盟，星光荟萃。既有荣获地方表演金银奖的歌舞表演，更有获蒙特卡洛国际杂技比赛金小丑奖、中国中央电视台星光大道2018年第一期冠军的杂技表演。这么多精彩节目的到来为圣城广大华人华侨及友人在2018春节期间奉献上了一席饕餮盛宴。





演出虽然是在周三，但会场内仍熙熙攘攘，聚集了千人的观众前来观赏。晚会开始前，中国驻芝加哥总领馆总领事洪磊及相关领事馆官员举行了春节招待会，这也是第一次在圣路易斯举办的此类活动。应邀出席的有来自各方的贵宾。既有当地的新老美国友人，华裔华侨，也有专程从外地赶来过大年的海外学者学子。

洪总领事当场发表了热情洋溢的演讲，美国联邦众议员Wm. Lacy Clay先生的代表Steven Engelhardt先生也专程送上了议员先生的亲笔贺信。

演出开始前洪磊总领事协众贵宾在舞台上向在场的海外游子和侨学同胞们送上新春的祝福，并向观众席抛送了象征幸福的旺旺小公仔。

上台的贵宾有圣路易中华教育文化中心主席黄颖文先生，中国驻芝加哥总领馆洪磊总领事，前密苏里州州长Bob Holden先生，联邦众议员众议员Wm. Lacy Clay先生的代表Steven Engelhardt先生，芳邦大学(Fontbonne University) 校长Dr. Michael Pressimone先生 ，2018春晚筹委会主席、圣路易斯华助中心主任朱一民先生，Richmond Height 市市长Jim Thomson先生以及密苏里州立大学(Missouri State University) 主管国际交流的副校长Brad Bodenhausen先生。

晚会表演在欢快的民族舞蹈“美丽中华”的表演中拉开了序幕，一个个身着不同民族服装的演员们跳起了藏、蒙、维、朝等民族的舞蹈。多彩的服饰，动人的舞姿，编织出一幅美丽的锦绣中华图。优秀歌手王璀璇的独唱“中国龙”，有力的旋律、雄壮的歌喉唱出了腾飞中国的气势和光辉景象。

接下来的是圣路易长江艺术团三位年轻艺术家的表演“辛德勒名单”，强萧萧如泣如诉的小提琴、沈文水乳交融的钢琴以及付微微行云流水的独舞，倾述着战争带来的苦难，但又留以希望和未来，观众无不感同身受，对她们的表演报以雷鸣的掌声。

男子群舞“奔腾”展示了草原儿女澎湃的热情，苍茫大地，辽阔蓝天 ，骏马奔腾。发出一首天地人的进行曲，奏响了民族奋进的强音。琵琶演奏家潘虹的琵琶独奏“彝族舞曲”，一个个滚动的音符如同舞动的精灵带来了南疆独有的风情，观众们无不陶醉其中，直至最后一个音符。

魔术师张安平的表演诙谐可笑，一段段绳子在他手里任他摆布，时而断开时而整合，观众们吃惊不已。和台下观众的互动更是展现了魔术师的玄妙，大家在忍俊不住的同时又无比惊讶。

接下来的是几个极富岭南风韵的节目：粤剧名伶岑海雁的一曲粤曲展示出广东地方戏曲独有的“风情岭南”风味。“第一侨乡“锣鼓柜的表演也充满浓郁粤语地域的特色，一首锣鼓喧天的“马到成功”渲染了大家对来年丰收的厚望。男女群舞“鸡公榄”，卖榄人彩色鸡公造型更是勾起人们对“红棉广东”的儿时回忆，表现了广州西关特有的民间民俗。青年歌手欧丽莎欢快的新年歌曲送上国内亲人们浓浓的祝福。





圣路易长江艺术团梁谢筱渝老师带领的古典舞“戏梦人生”表现了舞者一生追求艺术、痴迷舞蹈、献身舞台的情怀：芳华虽逝，桃李天下。





杂技“肩上芭蕾”的出场再次轰起了全场的高潮，两位演员的一亮相就赢得满场惊叹，优雅的表现，惊险的动作，引起欢呼和感叹声此起彼伏，大家不住的叹为观止。她代表了西方古典芭蕾和东方传统杂技完美的融合，开创了杂技艺术的新流派。夺人心魄的表演完美的表现了东与西、力与美结合。“旧有飞燕掌上飞，今见芭蕾肩头舞。”

接下来歌坛新星李思音的“只有山歌敬亲人”带来了祖国父老乡亲的问候。她和洪磊总领事联袂演唱的一首“我爱你中国”让大家感受到了“外交部明星”的浑厚的歌喉和亲人的魅力。他们的表演赢得喝好声不断。

群舞“闹春”展现了春节间人们欢聚、游乐、戏耍显露出喜庆、热闹、祥和的浓浓年味。整场晚会在全体演员的“相亲相爱一家人”的歌舞中圆满结束。全场观众的激情也达到了最高处。

这场精彩纷呈、美伦美复的表演给在圣路易斯的观众带来了难以忘怀的回忆，让大家在第一时间感受广东的风俗，身受广东的风采，享受广东的风情。

晚会结束了，但观众和演员们心还是相牵着、情还是相连着，久久不舍离去。不少观众无法平静激动的心情，一个个的向组织者送上了祝贺：“今晚的春晚美轮美奂，炫爆了” ，“昨晚的春晚好精彩”， “洪总多才多艺，一曲让在座的美国主流们起立鼓掌。自豪感爆棚”等等贺喜比比皆是。

难忘今宵，今宵难忘，成功的晚会离不开各界朋友的大力支持。晚会筹委会再次向远道而来广东艺术团的全体团员和演员以及中国驻芝加哥总领馆辛勤的工作人员表达由衷的敬意，同时向所有支持2018春晚的演员、舞台工作人员、对外联络接待人员及所有为春晚出力的志愿者表达由衷的谢意！祝福大家阖家幸福美满，事业蒸蒸日上！

(2018春晚筹委会 编辑 圣路易时报）