「齐鲁美食节」晚宴空降圣路易 饕餮盛宴 尊贵来袭

【圣路易时报记者艾杨报道】 9月8日晚7时（周五），「齐鲁美食节」五位国家级鲁菜大师将在京园宴会厅(Mandarin House Banquet Hall, 8004 Olive Blvd., St. Louis, MO 63130) 为圣路易斯的宾客们奉上一场尊贵的饕餮盛宴！

五位大师将巧用本地食材，亲自掌厨，精心烹饪。各色千挑万选、风味地道、精雕细琢的鲁菜佳肴将以绝美的色香味馈赠嘉宾们的味蕾！

大师们也还将在现场献技，表演精湛的厨艺绝活，向嘉宾们生动展示精湛鲁菜技艺，演绎鲁菜文化的独特魅力。不仅如此，京园宴会厅还专程为本场晚宴精心配备尊贵高档餐具，并特别安排“分餐”至尊服务。

「齐鲁美食节」至尊晚宴 含4个凉菜，8个热菜，1个汤和3个面点。特级精品，至尊服务，费用 $100/每人。

定位方式：晚宴仅限网上订位，不接受电话或邮件订位。请登录网上订位专页 www.slmcs.org/ticketing.asp，将于8月22日晚8时正式开通接受订位! 由于席位非常有限，额满为止，欲购从速！具体购票方式请参照网上的详细说明。

如有问题，请电询圣路易文化中心：636-590-6988。期待尊贵的您到来，共享「齐鲁美食节」 带来的这一场味觉和视觉双重享受的至尊体验！

「齐鲁美食节」至尊晚宴菜单

凉菜：

五彩捞汁海中鲜

秘制陈皮爽菘心

蟠龙珊瑚脆黄瓜

时令莴笋拌蜇头

热菜：

孔府松茸豆花盅

滋补香葱烧海参

富贵龙虾焖伊面

翡翠鸿运烹虾仁

延年益寿焖牛排

蟹钳兰花爆三鲜

喜跃龙门糖醋鱼

金黄香酥焗淮山

汤：

鲜美奶汤全家福

面点：

宫廷秘制豌豆糕

玲珑水晶金元宝

精美水果盘