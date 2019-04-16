【人生最重要的抉擇～來與去？】

(聖路易台灣基督長老教會週日講道～紀元訓牧師)

當耶穌出來傳講神國的福音，有許多人被祂的信息所感動，紛紛跟從祂。但是當眾人跟隨耶穌一段時間後，又覺得耶穌的理論太過崇高、不合時宜，因此就離祂而去。

因爲耶穌說的是：『你們曾聽見有這樣的教訓說，以眼還眼以眼還眼，以牙還牙。但是我告訴你們不要向欺負你們的人報復。』（太5：38）

耶穌又說：『我告訴你們要愛你們的仇敵，並且為迫害你們的人禱告。』（太5：44）

雖然有些人覺得耶穌的信息美好又崇高，就決心信靠祂。但也有人覺得耶穌的教訓太過困難無法辦到，這些人就調頭離去。

耶穌慎重地反問當時祂所挑選的12個門徒說：「你們也要去嗎？」

今天，一些人喜歡耶穌的教導，卻不能忍受祂的教會。

有些人感動於門徒的犧牲，但卻不能認同教會的領導。

有些人希望教會裡所有的人都是聖人，相反地卻是一群罪人。

有些人被繁華世界的名利物質所引誘，因此離開了教會。

有些人因著各種不同的原因離開了教會，因而他們也丟棄了主耶穌基督的信仰。

今天耶穌也要問我們：「你們也要離去嗎？」

1】來！認識生命的主～

約翰褔音6：51『耶穌說：我就是從天上降下來那賜生命的食糧，吃了這食糧的人永遠不死。』『我的肉是真正的食物，我的血是真正的飲料。那吃我的肉，喝我的血的，常在我生命裡，而我也在他生命裡。』（約6：55-56）

聖經裡談到血是代表生命，有人因流血過多導致死亡。耶穌用這種比喻說明我們信靠祂，有如將祂自己的血輸入我們的身體裡，我們因而有了耶穌的生命。耶穌要我們“來”喝祂的血、吃祂的肉，和祂深切聯結。因爲祂與父上帝原是合而為一，是生命的源泉，是宇宙萬有一切的創造者。

有位自信滿滿的科學家覺得自己無所不能，可以與上帝並駕齊驅。於是他舉目望天，向上帝宣稱說：「我能做一切神能做的，我可以用塵土造人，我了解生命的系統與宇宙的奧秘。」上帝回答他說：「那你就使用你自己的泥土吧！」科學家啞口無言。確實人類是無法像神一樣從無創造有，而我們應該以謙卑的態度去發掘神所創造的世界以及宇宙的奧秘，並且將這榮耀歸於上帝。

2】來！接受在耶穌基督裡的恩典～

有位在東非坦尚尼亞的宣教士Tony Williams分享，有一次在夢境中他看到自己身處耶穌被釘十字架的各各他，那時士兵們正好要用錘子將長釘子釘入耶穌的手心⋯Williams說「最讓我震驚的是，我看到了我自己就是當中那些羅馬士兵之一！」

雖然Willians 在第三世界佈道多年，盡心服侍主，但是他自己仍然覺得虧欠主恩，當下他祈求上帝赦罪的恩典。因為不管我們是多麽良善敬虔的人，在上帝面前都是不完美的罪人。『因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀』（羅3：23）

耶穌被釘十字架乃是為了我們的罪而導致，是他心甘情願地為你我流血受苦。『沒有人奪我的命去，是我自己捨的。我有權柄捨了，也有權柄取回來，這是我從父所受的命令』（約10：18）

Tony Williams回憶說，最後他看到耶穌轉過頭來微笑地看著他說：「你的罪已被赦免了。」

神藉著耶穌基督赦免了我們的罪，我們也當靠著聖靈賜給我們的能力，去原諒曾經得罪、迫害甚至出賣我們的人。我們因學習耶穌的赦免使我們受傷的心靈得醫治，因而重新恢復內心真正的自由與喜樂，這就是神的恩典。

3】去！人生何去何從～

耶穌再問他的12個門徒：『你們呢？你們也要退出嗎？』西門彼得回答說：『主啊！你有永生之道，我們還跟從誰呢？』（約6：67-68）使徒保羅見證他找到了人生正確的目標，跟對了人子，因為耶穌要把世人帶到上帝的面前。

耶穌說：『我就是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能到父那裡去。』（約14：6）

是的，耶穌帶領我們的人生走在神的正路上，祂就是我們通往上帝的唯一《道路》。

耶穌的《真理》教導我們如何在世上生活，認識神，建立與神的關係以及與別人相處的道理。

我們由於與主生命的連結，主應許我們在這世上將活出一個豐盛的人生並得永恆的《生命》。

（4/7/2019講道，吳淑梅整理）

4/14 是棕樹主日，紀念耶穌基督騎驢進入耶路撒冷城為世人的罪走向十字架的道路，禱告詞如下：

全能的上帝，我們應當讚美您大愛的作為，藉著您的聖子我們的主耶穌基督救贖了我們。

在這日子祂凱旋地進入耶路撒冷聖城，眾人將衣服與棕樹枝為祂鋪路，夾道歡迎，宣稱祂為萬王之王。

求您使這些棕樹枝成為主勝利的記號，更使我們奉主的名，手持棕樹枝的人能永遠尊祂為王。

在生命的道路上跟從祂直到永生，主與聖父、聖靈在榮耀中掌權，從今直到永遠。阿們！