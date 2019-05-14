【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

母親節的設立在告訴我們做母親真好！作母親的艱難使母親更加寶貴。那麼，怎樣才能輕鬆地做一個好媽媽呢？

聖經講了一個偉大母親的故事。她很渴望作媽媽，但她又主動放棄作媽媽，最終她智慧地成為一個好媽媽。

我們聖路易華人浸信會母親節在一起聚集。藉著撒母耳記上第一章我們學習一個耐人尋味的聖經故事。

一個農家婦女哈拿經歷長時間不能生孩子的屈辱。她在向神禱告中認識到神是生命的創造者，懇求為神生一個孩子。她的意思是要生個孩子在神殿裡面服侍神。神垂聽了她的禱告，「耶和華顧念哈拿。」哈拿和丈夫同房，懷孕，生了一個兒子，這就是後來帶領以色列的先知撒母耳。

聖經藉著這個故事告訴我們一個重要的生命之道—-生命是從神開始。神是生命的創造者。我們應當按照神的意思生活，也應該按照神的意思養育兒女。

我們做父母的不知不覺失去了養育兒女的喜樂，以暴怒，呵斥，刻薄，冷漠或者遺棄對待兒女。以至於基督徒家庭產生很多兒女和夫妻問題…我們應當知道自己曾經怎樣走彎路，犯錯誤，做愚昧的事，但是神在耶穌基督里赦免接納了我們。我們就應當立定心志教育兒女不要走自己的彎路，而是要走神的道路。即使兒女迷失方向，對神冷漠敵對，我們也應當以從神領受的恩典感化他們歸向救主。神的愛是吸引浪子的磁鐵。

這次聚會使我們各個家庭堅定為神生養孩子的使命和我們教會傳福音救人靈魂的異象。最近，有人被感動信主並願意接受洗禮加入教會大家庭。這更激勵著我們為神生孩子的決心。