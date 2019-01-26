一片冰天雪地，一室热情洋溢。2019年1月19日，藉金满楼宝地，经过校友会理事们的精心筹备，密苏里浙江大学校友会举办了第二届新春联谊晚会！近50位佳宾欢聚一堂。共享佳肴美味，同庆新年佳节。击鼓来传花，猜迷做游戏。真可谓欢欢喜喜来相聚，红红火火迎新年！

校友会副会长顾克勤主持了晚会。会长陈余荣作了欢迎讲话。他简短地回顾了校友会过去一年的活动情况，多次的校友联谊活动，从春天的烧烤、夏天的漂流、到节日的宴会联欢。校友会会员数量更是蓬勃发展，已从初期的四十多人发展至九十人。今后校友会的工作除了继续加强校友们之间的互动交流，丰富大家的业余生活之外，将不断加强对新校友，特别是新留学生的联系及协助。

此次晚会，理事会从几个星期前就开始着手准备，理事们开了多次电话会议，硧定流程，确认菜单，购买礼物…

随着电视屏幕上不断滾动的以往联谊活动精彩片段，校友们不时地爆发开心快乐，镜头将记录这新的欢笑瞬间…

游艺活动开始的第一项便是陈余荣会长代表理事会，给参加晚会的小小校友们发红包，祝愿这些未来的国家栋梁在新的一年里快乐健康地成长！

理事会为晚会上安排了各种游艺活动：随意抽奖、击鼓传花、双人演艺猜迷、蹲萝卜等等。整个会场欢笑连串、高潮迭起，热闹非凡。

举杯共庆，祝愿密苏里浙大校友们在新的一年里，身体健康、学业有成、工作顺利！更加红红火火!!!