一部勇敢的电影 -「送我上青云」青年导演滕从从将随片圣路易登台 

【聖路易時報訊】一部彰显女性题材，大胆展现当代女性勇于追求自我的电影「送我上青云」，11月10日(周日)晚间8点15分将在圣路易国际电影节Delmar Loop的Tivoli大戏院上映，导演滕从从将于当天飞抵圣路易，当晚随片登台并与观众互动。

青年导演滕丛丛第一部处女作，《送我上青云》（英語：Send Me To The Clouds），是一部于2019年上映的剧情电影。由滕丛丛导演，姚晨、李九霄、杨新鸣、吴玉芳、梁冠华领衔主演，入选2019年第28届圣路易国际电影节。

电影《送我上青云》，盛男（姚晨饰）独立上进有追求，渴望真爱却仍孑然一身。一次意外发现自己患上了卵巢癌，需要进行手术，但父亲出轨，母亲幼稚，家庭给不了她可能的支持，她不得不接受一份自己不喜欢的工作去筹手术费。天生骄傲的盛男，在生死关头才发现成年人想生存的体面比想象中还艰难，在一次又一次的希望与绝望中，最终用自己的方式和世界和解。

“很难在荧幕上看到这样的女性形象：不是男性凝视的产物，也不迎合简单的男女对立，而是真正直面一个女性的欲望，表现她如何处于社会规训又反抗规训的过程。《送我上青云》里的盛男，是一个难得的例子。

导演滕丛丛说这部电影，“从女性视角来讲一个女性的心理路程”，盛男最后做的是三个字：不依附。她和她母亲都在一个寻找的路上，都渴望打破什么，最后母亲的自我仍建立在一定的依附性上，而盛男以那个吻为标志，她走的是一条不依附的道路，欲望是我的，身体也是我的，我做的一切是基于我的自由意志，而不是迎合某一套观念。”

为欢迎滕从从导演，圣路易时报订11月11日(周一)上午十一时半，在京园餐厅为滕从从导演举行影友读者会，欢迎各界人士参加，有关详情请电314-432-3858。