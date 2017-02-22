在聖路易經營了33年的中西飯店， 2月10日星期五，開門後就陸續收到十多盆/瓶 漂亮的鮮花，芳香滿店，老闆林何美秀忙著 親切地和許多老顧客合影。

這些送花的老顧客們，都是前一天有朋友們互打電話告知，他們最喜愛的中西飯店2月10日 將是最後一天營業，就趕緊先訂了鮮花，第二天又趕來吃飯。有些顧客來不及訂花，就送禮物。老顧客們心裡不捨，但仍高興的祝福老闆林何美秀可以放下繁忙的店務，開始享受輕鬆愜意的生活。

中西飯店『Steak and Rice』，一家中餐廳，同樣的名字，同樣的主人，1994 年擴店搬至現址，經營至今，在聖路易是唯一元老級的老字號了。

中西飯店能歷久不衰，因為老闆林朝卿 親自掌廚，台菜、川菜、北方菜皆拿手，點心小吃筵席菜皆精湛；老闆娘林何美秀掌店務，對待每位顧客像家人般的親切‧‧‧；3個孩子小時，常讓媽媽在邊顧店，邊看孩子的日子中長大‧‧‧

2015年2月10日老闆病世，林何美秀傷心至極，本打算就此熄店。許多老顧客關心慰問，並期盼她能早日復業。中西飯店對美秀亦有太多的感情‧‧‧歇業 一個月，又打起精神來復業。

兩年來，因孩子各有高就，紛在外州，甚至有時還要短駐國外。孩子們一再希望媽媽不要再為店務牽絆，能常常來和他們一起住。林何美秀終於在今年2月9日，先生去世兩週年前夕下定決心，宣佈關店的消息，林何美秀拿出餐廳的餐牌版寫下明日正式關店消息，公告顧客。

林何美秀感嘆，兩年來自己獨自經營，不時想起先生在世時，兩人一起工作，甘苦共享的美好時光；又經不住孩子們又一再催促，就選在亡夫的逝日，最有紀念意義的日子，為中西飯店劃上了句點。