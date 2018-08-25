万人涌入Tower Grove公园 圣路易国际嘉年华会(Festival of Nations)展族裔风采

夏威夷风Poke Doke生鱼盖饭 首次登陆嘉年华 风靡全场

【圣路易时报讯】由圣路易国际机构(International Institute)主办之第十八届圣路易国际嘉年华会(Festival of Nations)8月25、 26日连续两天在Tower Grove公园盛大举行，这是圣路易地区一年一度最大型之族裔融合、文化交流之嘉年华会。估计两天庆祝活动吸引了数万名社区民众、各地游客、美食爱好者前来品尝不同风味美食，体验不同国家的文化。

由圣路易著名中餐厅首都（Hot Wok）餐厅科班出身，知名大厨Andrew Shih和兄弟姐妹共同努力开创的圣路易第一家Poke Doke餐厅。

夏威夷风Poke Doke生鱼盖饭首次登陆圣路易国际嘉年华，豪迈大份的生鱼盖饭，天气热的时候来上一碗，味美鲜香，清热解暑，难怪Poke Doke一下子在嘉年华会美食广场崛起，成为炙手可热的摊位，风靡全场。

Poke Doke餐厅位于Central West End，地址 8 S. Euclid Ave.，一周七天，上午十一时至晚间十时营业。

国际嘉年华会一年比一年热闹，参与之族裔、社团愈来愈多。今年有超过七十个国家参与盛华，展现圣路易多元族裔之特色。其中，嘉年华会设有三个舞台，有各式音乐、舞蹈之呈现，让Tower Grove 公园处处充满欢笑，歌声舞影。

各文化活动、美食广场则吸引了民众参加，品尝中华美食和世界各国(义大利、法国、西班牙、俄国、泰国、越南、波斯尼亚、希腊等)美食和享受各国音乐、舞蹈、手工艺及文化风采。边吃边玩边乐，尽情感受一年一度的国际盛会。整个Tower Grove公园就像一个缩影的小世界，音乐声、欢乐声、歌舞声，声声不断。

圣路易国际机构总裁Anna Crosslin(右二)感谢圣路易社区各界之支持和义工参与，国际嘉年华会已成为圣路易地区一年一度最大型之多元文化活动。

今年的嘉年华会共有来自不同族裔的24个社区摊位、38个文化摊位及高达47个饮食摊位，到了这里，几乎可以品尝到全世界各国不同风味的美食和欣赏不同族裔文化表演。

圣路易华裔社区参加嘉年华会的学校社团有微微舞蹈工作室、国际少林武术中心、台湾之友会等等。

圣路易国际嘉年华会最大赞助公司为富国银行(Wells Fargo Advisors)，其他主要赞助公司有CENTENE, Enterprise, MONSANTO, US Bank, Commerce Bank等圣路易知名企业。

代表圣路易地区欢迎和照顾移民、难民成为新美国人的主办单位圣路易国际机构总裁Anna Crosslin指出，圣路易是一个多元文化融合的城市，各族裔相处融洽，国际机构自1919年成立以来一直肩负着协助移民、难民成为对美国、对社区有生产力、有价值的新美国人，大家手携手努力，谱出成功的故事。

圣路易国际机构成立于1919年，宗旨在于协助移民、难民在圣路易安身立命，提供各种如语言、职业训练、社工难民安顿、咨询等亟为需要之服务。每年接受帮助的新移民、难民超过7千人，分别来自世界75个不同的国家。