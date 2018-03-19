三月二日 圣路易 Robert A. Fischer 日

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圣路易世界事务委员会新任执行主任 Robert Foster

【圣路易时报讯】圣路易世界事务委员会日前任命有三十年专业经验之Robert A. Foster担任执行主任。

服务16年之原执行主任Robert A. Fischer于今年三月二日退休，受聘担任圣路易世界事务委员会名誉执行主任。圣路易市市长Lyda Krewson同时颁布文告，表扬Robert A. Fischer执行主任，订三月二日为圣路易Robert A. Fischer日。

三月二日，圣路易世界事务委员会在 Clayton Ritz-Carlton 大旅馆举行2018年农历新年庆祝晚宴，邀得由李汉光领导之国际少林武术中心醒狮团在会场精彩演出。这是世委会一年一度庆祝中国新年传统晚宴。圣路易政经文教各界名流齐聚一堂庆祝中国新年，这也是圣路易地区主流社会庆祝中国新年最大型之晚宴活动。



圣路易世界事务委员会新任执行主任 Robert Foster (左图右一), 圣路易世界事务委员会名誉执行主任 Robert Fischer (右图左一)

圣路易世界事务委员会成立于1948年，是一个非盈利事业组织，旨在经由教育，推广，服务和各项赞助项目提升圣路易国际事务之领导，联结和视野，是全美世界事务委员会成员之一。