三月二日 圣路易 Robert A. Fischer 日

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Robert A. Fischer, director emeritus of the World Affairs Council of St. Louis, displays a proclamation from St. Louis Mayor Lyda Krewson, recognizing him for 16 years of service to the St. Louis community and declaring March 2, 2018 as “Robert A. Fischer Day”. At left are WAC-STL President Pierce Powers, Jr. and at right is Deepak Kant Vyas, past WAC-STL president.
Robert A. Foster

推动国际交流合作 • 促进地区国际视野
圣路易世界事务委员会新任执行主任 Robert Foster

【圣路易时报讯】圣路易世界事务委员会日前任命有三十年专业经验之Robert A. Foster担任执行主任。

服务16年之原执行主任Robert A. Fischer于今年三月二日退休，受聘担任圣路易世界事务委员会名誉执行主任。圣路易市市长Lyda Krewson同时颁布文告，表扬Robert A. Fischer执行主任，订三月二日为圣路易Robert A. Fischer日。

三月二日，圣路易世界事务委员会在 Clayton Ritz-Carlton 大旅馆举行2018年农历新年庆祝晚宴，邀得由李汉光领导之国际少林武术中心醒狮团在会场精彩演出。这是世委会一年一度庆祝中国新年传统晚宴。圣路易政经文教各界名流齐聚一堂庆祝中国新年，这也是圣路易地区主流社会庆祝中国新年最大型之晚宴活动。

圣路易世界事务委员会新任执行主任 Robert Foster (左图右一), 圣路易世界事务委员会名誉执行主任 Robert Fischer (右图左一)

圣路易世界事务委员会成立于1948年，是一个非盈利事业组织，旨在经由教育，推广，服务和各项赞助项目提升圣路易国际事务之领导，联结和视野，是全美世界事务委员会成员之一。

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