上帝要你怎樣處理自己人生？

王要回答說： ‘ 我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。 ’ (馬太福音25:40 和合本)

我們為什麼活著？ 什麼是有意義的人生？ 基督徒應當怎樣使用神的恩賜？ 遺憾的是很多人不願意思想這個問題。 基督徒很少關心自己現在應該怎樣活著才有意義。 在很多人眼中基督徒嘛，就是禮拜天去做做禮拜，星期一到星期六隨意想做什麼就做什麼。 這種外在只有形式的基督宗教徒似乎就是基督徒。 其實，真正蒙了重生得救的基督徒的生活遠遠比徒有形式的宗教徒的生活豐富多彩。 基督徒多姿多彩的人生表現在照顧弱小者，並大膽地憑著信心走出去宣教。

3 月 11 號上午和睦宣教事工的創辦者 John Bentley 弟兄在聖路易華人浸信會主日崇拜中藉著神的話和他自己親身經歷講述了上帝要基督徒怎樣活著。

講員指出，很多基督徒拿著「我已經信主了」作為幌子與神的旨意對抗。 他們口稱已經信主，但是僅此而已，不願意再往前邁一步。 在聖經馬太福音第25章耶穌藉著比喻對我們發出了嚴重警告。 藉著童女的

比喻，耶穌告訴我們在他第二次到來之前我們應當做好準備。 愚拙的童女表面上在等候新郎，但是她們不准備油，新郎到來了才發現自己沒油，但是已經晚了。 最後被關在宴會外面。 很多名義基督徒只是表面上參加宗教聚會，但是他們並不按照主的旨意做準備。 主再來的時候就要對他們說：「我不認識你。 」落到這樣的結局是多麼可怕。

那麼，基督徒應當怎樣做準備呢？ 我們應當結果子。 藉著才幹的比喻，耶穌告訴我們應當使用神給各人的恩賜去結果子。 比喻中的最後一位僕人被稱為又惡又懶，是因為他把主人給的銀子原封不動地還給了主

人。 如果我們在見到主面的時候把主給我們的恩賜原封不動地歸還給他，我們也將成為這樣又惡又懶的人，結局將是永火的地獄。

緊接下來，我們應當怎樣做好準備去結果子呢？ 藉著山羊和綿羊的比喻，耶穌告訴我們照顧身邊弱小者的需要就是做在主耶穌的身上。 通常我們談到社會公義的時候會認為罪惡被審判。 其實神在舊約教導以色

列人的公義是指照顧弱小者的需要。 以色列人與神抗辯。 他們認為自己很敬虔。 他們去聖殿聚會，獻很多牛羊。 他們以為這就是敬拜上帝。 上帝卻並不稀罕這些東西。 上帝的旨意是要他的百姓照顧弱小者的

需要。 同樣地，上帝要基督徒大膽地走出去，照顧近處的和遠處的弱小者的需要。

講員結合自己的人生經歷繼續勸告我們要憑著對上帝的信心去憐恤弱小者。 他本來是一位頗成功的律師，在有名的律師事務所上班。 他曾經和大多數僅僅聚會的基督徒一樣每個主日去教會。 有一次，他讀到馬

太福音25章，在禱告中他發現自己一直都在做形式上的宗教徒，並沒有積極做準備結果子迎接主耶穌再來。 他很清楚神要他去中國宣教。 當時他不會講中文，也沒有任何中國文化背景。 但是他相信上帝呼召他去

中國宣教。 於是他放棄律師工作，不顧身邊很多基督徒反對攔阻，隻身去中國。 他去了就很快在天津建了Harmony孤兒院。 他自己收養兩個女孩。 後來，在資金短缺的情況下，他再次憑著信心去埃塞俄比亞

（Ethiopia）建立孤兒院。 神大大祝福他的信心。 在越南建立了全國性的地下教會傳道人培訓中心。 現在Harmony在柬埔寨（Cambodia）也建有孤兒院和大學生培訓。

講員講他並不是到處走動向教會要錢。 他自己並未從這些事工中得任何「好處」。 上帝託付給他的使命是挑戰在舒適生活中的美國基督徒們不要滿足于僅僅給一點奉獻。 神要我們大膽地走出去宣教。 如果有

意在11月上旬去柬埔寨宣教的基督徒可以與他聯繫。 John Bentley John@HarmonyOutreach.org

最後， John 提出令人深思的問題：你拿什麼見主耶穌的面？ 蘋果公司的創辦者約伯斯不幸英年早逝。 試想他見到上帝的時候說：「上帝啊，看看我設計了iphone和iPad。 我的資產比美國財庫還多。 」

上帝會怎樣對待他呢？ 難道他的財富就是上帝要他結的果子嗎？ 不。 上帝要我們相信他的兒子耶穌基督，因他擔當我們的罪而死。 我們相信耶穌基督就要按照他的旨意結果子，照顧軟弱者的需要。 神的旨意就是要我們向普天下所有的人傳講唯獨藉著信耶穌基督才能得救的真理。 願意每一個基督徒活出對主的信心，用實際行動遵守大使命。

我們深深感到自己一直都在自私的罪中「信靠」神。 求主赦免我們自我滿足的罪。 聖靈大大激發我們愛主和愛人靈魂的心。 有些信徒願意加入11月宣教隊伍。 有些信徒認領撫養孤兒。