不能因为求快而做出不能负担的草率决定 圣路易市、郡居家令无限期延长

【圣路易时报讯】圣路易市市长Lyda Krewson、圣路易郡郡长Dr. Sam Page同步决定，市、郡居家令无限期延长。

圣路易市、郡的居家令原本4月22号到期，现在市、郡居家令无限期延长。但密苏里州全州的居家令，州长Mike Parson昨天4月16日(周四)才宣布延长至5月3号到期。

在这个截止日期冲突的情况下，州长办公室表示，如有居家令到期日期不同，应当遵守各地市、郡政府规定到期的日期。也就是说，如果州和地方有相互矛盾时，应该听地方的，而且以地方优先。所以圣路易市、郡的居家令目前是无限期延长。

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担心新冠病毒第2波爆发，圣路易市长Lyda Krewson说，我们不要做出任何错误的决定，也不要因为求快而做出我们不能负担的草率决定。她将继续维持居家令，目前并没有取消的计划。

Krewson市长表示，有些生活必须的工作人们仍然继续工作，例如警消人员，医护人员，各项水电设施维护人员等等。她更感谢在第一线工作的医护人员，但也同时提醒，如果不需要出门，请市民留在家中，在家中工作，遵守居家令社交距离的各项规定。

圣路易郡郡长Dr. Sam Page也表示，将在5月中旬视当时情状况再行考虑居家令免除的日期。郡长表示，圣路易郡疫情有所改善，但是现在还不是松绑居家令的时候。

圣路易大都会区疫情专案组估计在4月底以前将会有71,000人确诊，这个数字已经比稍早预测8万人来得的低。

据专案组组长Dr. Alex Garza医师估计，确诊人数，住院人数和加护病房人数预期在4月底以后会开始趋缓，但是这不代表居家令可以取消，因为这样的结果是因为大家都遵守居家令，否则会发生1918年西班牙大流感类似的事情，第2波疫情爆发。

这也就是说，专案组组长Dr. Alex Garza医师认为，圣路易市、郡不可能在5月中旬前取消居家令。他同时预测4月25日高峰期会有600到700人新冠病毒患者住院。