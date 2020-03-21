【圣路易时报讯】圣路易郡郡长Dr. Sam Page今天下午2点半召开记者会表示，由于新冠病毒病情蔓延，圣路易郡将至周一(23日)起全面限制居民在家，除非必要生活需要，请勿外出。必要生活需要事项包括购物、购药或是生活所需购买的物品(例如到加油站加油)之外，请勿外出。

Dr. Page郡长表示，病毒无边界，所以这项行政命令已和圣路易市、圣查尔斯郡、杰斐逊郡和富兰克林郡协议共同执行。在视疫情蔓延情况，决定下一步限制动作。圣路易郡将会继续公布，希望大家遵守，如果有发现不遵守行政命令的事件，可以打电话到圣路易斯郡议会反应。

Dr. Page郡长说，我们做这个决定是救命的决定，在救命和生活、经济影响之间，我们选择救命。

圣路易市市长Lyda Krewson今天上午也做出同样的宣布。它将会影响市、郡130万人口。

Krewson市长说，不要惊慌，不要恐慌，但要认真对待。市长将确保居民能够满足其基本需求，并且仍将提供基本(机场、道路和公共运输等)服务。

圣路易市限制居民在家于周一(23日)下午6点生效。圣路易郡的开始时间为周一(23日)凌晨12:01生效。将至少持续30天。尽管部分官员们对命令的执行不太乐观，但如果违反，可能会受到指控。

圣路易郡郡长Dr. Sam Page还表示，圣路易地区各大医疗体系已结合资源合作，包括采购和供应医院设备和材料，取消一般手术，允许轻症病人出院，空出病房让新冠病毒有呼吸系统症状重病者入院治疗。

圣路易郡目前新冠病毒测试剂量仍然短缺，没有办法让圣路易郡所有人都能够得到测试。

以上是新闻发布会的报道。

以下是圣路易时报的提醒:

这里重申一下，圣路易市、郡的“限制居民在家行政命令”并非中文字面理解意义的“封城”。

目前圣路易市、郡不是封城，大家先不要因此恐慌，但请一定要严肃对待！

圣路易市、郡要求的Stay at Home Order，就是字面意思请民众待在家中。

而加州旧金山市的Shelter in Place，是市府要求的居家避疫。

Lockdown，翻译成封城较为贴切，就是锁住一个地方，不让人随意进出，目前，全美还没有哪个城市或者州这么做。

不可否认，圣路易市、郡现在的形势严峻，但是圣路易市、郡实际上并没有封城，留在家中≠封城。居民可以上街去购买食物，机场、道路和公共运输等没有关闭，可以随时出门看医生，可以到附近的公园散步、遛狗，可以去买外卖…

因为许多已经生病或有病征而没有被侦测，都具有传染力，这使整个感染链持续，所以释隔离病人以控制传播速度十分重要。圣路易市、郡130万人口被要求待在家里，是一个非常合理的预防新冠病毒解决方案。

根据12页圣路易郡限制居民在家行政命令，豁免了提供必要服务的机构，如医院和基础设施等，允许购物，寻求医疗保健。豁免包括急救人员，医疗保健提供者，公用事业，杂货店，酒店和餐馆(外卖)以及被视为必不可少的企业供应商，这些基本业务包括医疗保健设施，食品服务，新闻媒体，加油站，五金店，自助洗衣店，酒店，建筑服务和无家可归的服务。

限制居民在家，什么不可以做？不可以去工作的地方上班，不可以拜访家人和朋友，与他人保持小于6英尺的距离，不可以去医院，疗养院，护理机构或其他住院护理机构探病拜访等。

圣路易时报再次提醒，在疫情期间遵守圣路易市、郡颁布的相关规定，除非必要活动不要出门，帮助圣路易市、郡渡过难关。

新冠病毒肆虐，疫情蔓延，圣路易时报加强时报网站及社交媒体，即时编辑突发新闻，随时更新疫情动态，即时报导政府通告及行政命令。每天一次的微信平台发布已不敷即时紧急要求，请密切关注圣路易时报网站(http://scanews.com/category/stl/)即时新闻，并注意您和家人的安全！