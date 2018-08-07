Andrew Martin named next Washington University chancellor

【圣路易时报讯】圣路易华盛顿大学日前宣布，自1995年起担任校长23年的Mark S. Wrighton去(2017)年决定在2019年退休，经过该校一个为数20人的校长遴选委员会长达数月的甄选过程，决定由华大毕业、现任密西根大学文理学院院长Andrew D. Martin博士接任校长，就任日期为2019年6月1日。

这项人事命令宣布由华大校长遴选委员会主席、华大监事会主席Craig D. Schnuck公布，他表示，Martin是委员会经过全球遴选出最高品质的校长最终人选，我们有信心他能领导华大继续向前。

Andrew D. Martin1998年毕业于圣路易华盛顿大学，取得华大政治学博士学位，然后留校担任教授14年，曾任华大法律和政治Charles Nagel主席，也是华大2006年到2014年法律实证研究创始人简主任，2007年到2011年担任华大政治系系主任，2012年到2014年担任华大法学院副院长，然后离开华大到密西根大学。

Martin在接受任命后说，能回到母校华大担任下一任校长是我的荣幸，因为我在圣路易和华大的经历，现在我是一位学者，一位教育家和一位学术上的领导，这是我的梦想实现。回到这个城市和这所学府，这对我和我的家庭有极大的意义。

Martin说，经由前两任校长的努力和领导，华大已成为国际知名的教学机构，这两位校长是1971年到1995年之第13任校长William H. Danforth和现任校长Mark S. Wrighton，接任校长就好像是站在两位巨人的肩膀，在这样的高度，我的目标将会在和所有教职员共同努力下，创造华大在学术界、教育界、研究界和经费增加上有着更大的成长和增加，同时和圣路易各界、各地区建立起更多的合作关系和贡献。

「我盼望着卷起袖子，立马干活」，Martin热情的表示。

Martin目前是密歇根大学最大学院文理学院的院长，该学院学生人数超过一万九千五百名，讲师、教授一千二百名，在职员工二千名，每年预算八亿元，捐赠基金超过十一亿元。

他接任华大校长后，首要要务是强化华大在学术上的优势，同时继续在多元化、公平性、包容性上努力，确实让学生在华大自由教育学风学习下跳板成功。

明年就要卸任的校长Wrighton推崇Martin是一位有很高评价的学者、教育家和行政能力，更是一位杰出的华大校友。身为校长Wrighton校长感谢华大的学生、教职员、校友和各界友人，「因为大家，造就了华大这么一个真正特殊的学府」。Wrighton 校长说，Martin将是华大一个杰出的领导，我竭诚的欢迎他回到华大的家。

Martin和他的妻子Stephanie S. Martin育有一位10岁的女儿Olive 。