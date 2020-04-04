【圣路易时报】因为新冠病毒疫情在全球严重蔓延，美国国务院目前已停止发放护照，除了”生死攸关”的紧急情况外，所有护照申请停止。

美国国务院表示，所谓”生死攸关”的情形包括重病，直系亲属死亡，要在72小时之内进行国际旅行为例外。

如果如此，申请人须提供紧急证明，如医院签署的信件和死亡证明，以及行程和机票，才能申请护照。如果果要申请紧急护照，工作时间请电(877) 487-2778，工作外时间请电(202) 647-4000。

[/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

美国目前已发布第4级全球旅行警告，说明新冠病毒疫情在全球严重蔓延，美国人现在应该避免出国行程。

由于世界各国纷纷锁国关闭，削减航班情况越来越严重，美国国务院建议居住在国外的美国公民应尽速返美，否则他们有可能无限期的留在国外。

联邦真实身份(Real ID)法案的截止日期也因为新冠病毒延迟一年截止，新的截止日期为明年2021年10月1号。

针对反恐和国土安全保护而制订之联邦真实身份(Real ID)法案，本将于2020年10月1日在全美所有50州和领土实施。届时如果没有「新身份证」(真实身份证)，您将无法持原有的驾照在国内搭乘飞机或进出联邦机构或核电厂(除非您配合使用您的美国护照)。