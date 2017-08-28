在八月二十六日Tower Groves Park 的 [世界文化节]（International Institute’s Festival of Nations, 第十六届圣路易国际嘉年华会)上，圣路易斯现代中文学校的舞蹈演员们向圣村居民奉献了具有中国文化传承的精彩舞蹈。

这次现代中文学校精心选送的节目有：梁谢筱渝老师编导的“阿细跳月”和“丰收时节”；吴雅敏老师编导的“历史”和付薇薇老师编导的“京扇”.

演出开始，成人舞蹈班的演员们跳起了欢快，优美的苗族舞蹈“阿细跳月”。观众们不仅被他们热情奔放的舞姿所感染，也被他们美丽的服饰所吸引。

接下来几个小演员表演的街舞“历史”把嘻哈和中国风巧妙的组织在一起。虽然小演员只有6到9岁，可他们一点都不怯场。孩子们精彩的演出赢得了观众的阵阵喝彩声。

金秋送爽，花果飘香。新疆舞丰收时节又让观众领略到中国民族舞的另一种风情。

舞蹈大班的美少女们随着优美的旋律，跳出了天山的繁荣，跳出了丰收的喜悦。

在压轴的舞蹈“金扇”里,演员们将武术，戏曲的动作和造型融在一起，展现了刚柔并济，行云流水的东方舞蹈美感。

舞蹈结束后，许多观众都不肯离开，纷纷要求和演员合影，要把浓厚，精美的中国舞蹈记录下来。

为了培养年轻人，现代中文学校特地选派了小美女柳闻莺主持节目。小姑娘淡定自若的解说，恰到好处地衬托出了中国舞蹈的神韵，使在场观众了解欢快舞蹈的同时，领略到中国文化中特有的淡雅和含蓄。

一年一度的圣路易斯[世界文化节]（Festival of Nations, 国际嘉年华会)历史可追溯到1920年， 那时称作[国际五月节](International May Festival)。近几年来的活动都是在八月底举行， 为期两天。活动 以庆祝文化的多元化和鼓励保存传统文化为目的，一般会有近百个种族参与。每年各民族独特的音乐，舞蹈，美食和手工，吸引着十几万游客和观众。 现代中文学校本着传播弘扬华夏文明为宗旨，每年均选派精彩节目参演。

特别值得一提的是，今年国际文化节的两份宣传封面都采用了去年圣路易斯现代中文学校演出的节目剧照。世界文化节，劲吹中国风。这充分说明了现代中文学校和中国文化在圣村的影响力！





撰稿: 郭茗; 摄影: 安平 黄颖文