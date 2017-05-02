世界旗袍联合会圣路易斯分会 新任会长任丽丽

世界旗袍联合会圣路易斯分会顺利换届

【圣路易时报讯】世界旗袍联合会成立于2015年6月22日，由社会各界旗袍、传统文化、民俗艺术爱好人士自愿发起组成，2015年8月18日隶属于国际功夫委员会服饰产业发展委员会。世界旗袍联合会是一个无国界、无性别、无年龄限制，集旗袍文化推广，服饰文化传播，公益慈善于一体的会员团体。

世界旗袍联合会本着团结、友爱、和谐、联合一切正能量的宗旨，成为世界各国了解中国旗袍文化、传统民俗文化的窗口，广泛吸纳愿意传承传统文化的海外华人、归国华侨以及热爱中国旗袍文化的中外人士为旗袍会员，会员遍布国内各省市、美洲、欧洲、澳洲等国家和地区。

圣路易斯分会在2016年正式成立，并由高丽群担任会长，经过一年努力，圣路易斯分会在大家的积极参与和努力下，分别举办了旗袍相约活动和为电视剧《穿旗袍的女人》配角全球海选活动。传播了中华文化，丰富了社区生活。

经过北美总会的确认和任命，新的一届会长将由任丽丽担任。任丽丽在2016年《穿旗袍的 女人》演员全球海选活动的北美赛区荣获季军，并作为圣路易斯唯一一位入选总决赛并荣获《穿旗袍的女人》形象大使称号。任丽丽来到圣村后就一直投身于华人社区各项文艺活动中，曾多次在大型文艺演出中担任主持、幕后策划等工作。

任丽丽多才多艺、爱好广泛，在节目编排上，她喜欢打破常规、创新立意。她编排表演的歌舞“给我一个吻”“春天的约会。梅兰”等节目以新颖的演出形式和绚丽的舞台造型受到了观众的热烈反响，给观众留下了深刻印象，也为圣村的华人文艺舞台上增添了一抹亮色。

上任伊始，任丽丽已经带领世界旗袍联合会圣路易斯分会的众佳丽在圣路易斯植物园举办的“2017年中华日”中闪亮登场，一场“梦里水乡”旗袍秀巧妙结合了走秀和舞蹈，妩媚动人、端庄典雅、清新婉约的各色旗袍和花折伞被旗袍丽人们演绎得唯美动人，小朋友的可爱加盟更让观众眼前一亮，获得各方游客一片赞誉，竞相拍照留念。在未来的日子里，任丽丽还在筹划更多更好的节目以飨观众，让我们拭目以待吧。





(世界旗袍联合会圣路易斯分会)