春暖花开，游人如织。4月21、22日的圣路易斯植物园又迎来了一年一度的“中华文化日”活动。“中华文化日”是圣路易斯华人社区与具有百年盛誉的圣路易斯植物园合办的一个年度盛典。“中华文化日”最早开始是1990年，到今年为逐渐成为美中地区传播中华文化的一道亮丽风景线。每年这个时候都会吸引上万名来自世界各地的游客在这里欣赏具有浓郁中国风情的节目。节目目不暇接，各个华人社区都献出最动人的节目给游客们。

“友宁园”又称“中国园”“南京园”是圣路易斯的姐妹城市南京捐建的，别致的东方园林，独特的亭台楼榭，优雅又不缺风情。自三年前圣路易斯-南京友好城市委员会受邀负责“友宁园”在中华文化日期间的活动来，委员会成员殚精竭虑，特别在王水平、陈晔、楼光宇和施航等委员的极力组织下，“友宁园”的活动日益丰富。从去年的“功夫熊猫”，到今年的“花轿迎亲”都被组委会隆重推出。其它节目如功夫表演和旗袍秀也极受观众欢迎。很多游客一次看不够还要再看一次。

今年“友宁园”的活动和以往又有了很多变化，可以说是一系列传统与现代交汇，力量与美丽融合的节目。新推出的“花轿迎亲”节目从一开始就被大家给予厚望。通过施航委员的努力，一台充满喜庆的大红花轿年初飞跃太平洋落户到了圣路易斯，一场别具中国传统特色的“中式婚礼”在大洋彼岸的“友宁园”如期举行了。开道鸣锣，迎亲牌匾，新郎大红花，新娘红盖头，大红花轿众人抬顿时吸引了广大游客，观众们纷纷举起相机，摄影摄像。“婚礼”结束了，可游客缺流连在“友宁园”门口，都希望坐在花轿里留影一番，过把花轿的瘾。

传统的表演需要现代的艺术加以补充。“村里人乐队”的出场带来了一股摩登的气息，一首首流行歌曲，纵然歌词难以理解，但通俗的音乐无国界。不少美国观众欣赏的同时不禁拍下这难得的一幕。让大家知道中国不仅仅保留有传统的文化，还有富有朝气蓬勃的现代气息。

世界旗袍协会圣路易斯分会的保留节目旗袍表演一如既往地引来众多喜爱中国文化的观众，姑娘们特地带来了“花好月圆”和“青花瓷”两首重新编排的舞蹈。绚丽缤纷的旗袍让观众目不暇接，婀娜多姿的舞蹈让观众大饱眼福，一手一资，一颦一笑无不吸引众多目光。周日下午温度骤降，姑娘们一个个美丽冻人，可是她们还是冒着小雨坚持表演到最后。

麒师傅武馆的少林功夫和旗袍表演相应成对，没有温柔妩媚，这里有的是刚劲有力，枪挑一条线，棍扫一大片。虎的威严，鹰的敏锐，猴的灵活在学员的表演中表现的淋漓尽致。刚刚学步的小朋友都忍不住要动动手脚。

两天的文化活动结束了，但中华文化的传播工作远没有结束。越来越多的游客通过两天的“中华文化日”更深一步的了解了中华文化，了解了发展中的中国。感谢所有在背后付出辛勤劳动的志愿者。明年恰逢圣路易斯和南京结为友好城市40周年，希望两城、两国之间的友谊如密西西比河与长江一样源远流长。

（圣路易斯-南京友好城市协会 施航）