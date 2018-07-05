骄阳烈日，烈日骄阳。今年圣路易斯的7月4日国庆节天气异常火热，当日清晨的圣路易现代中文学校也异常火热，一百多位国庆游行的志愿者聚集在学校里整装待发。今年的国庆节花车游行与往年不同，时隔近20年，华人社区的游行方队再一次加入到圣路易斯一年一度的国庆游行之中。最早开始于1878年的圣路易斯国庆游行，已经有140年的历史，一系列的节日庆祝活动号称是全美最大的国庆庆祝活动之一，每年吸引超过20万游客。今年更是荟聚密苏里、伊利诺伊州两州近200辆花车及方阵参加表演。

由圣路易中华教育文化中心和圣路易现代中文学校组织，圣路易华助中心，长江艺术团，南京-圣路易斯友好城市协会，圣路易斯华盛顿大学圣龙舞龙队参加的120多人华人方队成为所有游行队伍中最大的一个，吸引了广大媒体和观众的注意。当地主流报纸“圣路易邮报”为此发了头版头条，现场的几大电视台也特地播出了超过2分钟的报道，观看的观众更是喝彩不断，甚至在表演结束后还有观众特地向表演者表示祝贺。

为了这次的精彩表演，所有参加者付出了不懈的努力。不说之前排练的如何辛苦，单说游行当天的炎热，街道地表温度高达100华氏度，空气中湿度也非常的高。绝大多数的表演者身穿密实的演出服，特别是民族服装、新郎新娘妆，不动尚且一身汗，何况还要顶着烈日奔跑、跳动。很多人在游行中差点虚脱，但是为了向世人展示圣路易斯华人社区的风采，大家坚持了下来。游行队伍中既有年龄仅有6岁的双胞胎小姐妹，也有年过6旬的资深志愿者。整个游行队伍由两条巨龙开道，舞龙的队员挥汗如雨，大家一路撑着巨龙翻转盘旋，赢得欢呼阵阵。接下来是南京-圣路易斯友好城市协会的花轿彩车和新娘花车，花车里盛装的新郎新娘打着小阳伞向观众挥手示意，红火的装饰引来观众火热的回应。圣路易长江艺术团的民族服饰团紧接其后，绚丽多彩的服饰，为观众献上美丽的影像。最后压阵的是圣路易现代中文学校的花鼓队，整齐划一的表演，喧嚣热闹的鼓声将队伍的表演推向最高潮。

这次的国庆游行在整个社区反响巨大，不仅仅向观众和主流社会传递了悠久的中华文化，更是架设起民族间友谊的桥梁。所有游行志愿者都表现出不虚此行的回应。组织者也表示今后此类具有影响力的活动还将继续下去。表演的成功离不开大家的共同努力，感谢组织者的辛勤工作，感谢志愿者的劳苦表演，感谢众多支持者的真心支持。希望友谊之光继续照耀圣城。（2018国庆游行组委会）