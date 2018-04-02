3月26日，为明教育集团一行三人在出席了全美蒙特梭利教育协会在丹佛举行的年会之后，专程到圣路易斯进行了为期三天的参观访问。

Hope Academy 学校的校长Theresa Callahan女士和Infant-Toddler的校长Dived Shelton-Dodge热情接待了北京来的明访问团，为明教育集团幼教事业部的项目经理王新阁（Simon），为明深圳百旺国际园园长闫朝霞，为明幼教英语教学总调研员王文华。

为明一行三人参观了Hope 学校和婴幼儿学校，并驱车前往Lake St. Louis 参观了位于优美景区的Hope Montessori Educational Institute（HMEI Hope 蒙特梭利教师培训学院），与学院资深的婴幼儿教育专家Shelton-Dodge进行了有关幼儿教育的深层交流。为明访问团对Hope的教育水平给予很高的评价，并对今后进一步交流合作充满期待。同时为明幼教的同行提出返回北京之后，将会制定更为具体的实施步骤和规划。

Hope是圣路易斯地区的名校之一，校长Theresa Callahan向明访问团谈到学校发展的历史，说早年她的祖父是个医生，也是个头脑精明的生意人，拥有大片的土地。到了父亲这一代，因为自己的孩子上了蒙特梭利学校，便决定办教育，开办学校。就是这样Hope和Andrew学校开始成立，

然后一个地区一个地区地发展，一个学校一个学校的开办，从上世纪1975年第一所Hope学校开办到今天，Hope & Andrew教育集团公司在原董事长Andrew Signorelli的带领下，踏踏实实做教育，创立了自己的教育品牌和声誉。

Hope和Andrew如今拥有16所学校，圣路易斯有8所，科罗拉多州8所。如今开创教育的原董事长Andrew Signorelli先生已经去世，但他开办的学校早已经成为圣路易斯的高质量的私立学校，他的儿女们继续着他的事业，学校仍然在发展。

三年前，学校成立的蒙特梭利教师培训学院，不仅使Hope自己教育机构的老师接受到高质量的培训，也为全美以及来自海外的教师提供继续教育的机会。

为明教育集团是也是中国民办教育的领军集团公司，随着中国的改革开放，随着中国经济的腾飞，为明教育从最初依托的北京大学成长成为独立的教育集团公司。仅仅十余年时间，为明的幼教事业部已经发展成为拥有45所幼儿园，在校学生11000个，教职员工2800余人的教育机构。

为明教育从建立一开始就具有国际眼光，瞄准国际发达国家的教育模式和教育水平，目前为明幼教相当的园所随着近年的发展和教师队伍的成长，成为AMS（美国蒙特梭利协会）的会员学校。为了进一步提升教学质量，开展更为丰富的教学活动，提高师资队伍的水平，为明幼教的领导表示希望与Hope学前学校和Hope培训学院进一步开展更多方面更多层次的合作，共同打造蒙特梭利幼儿教育的未来。

3月27日明访问团继续他们的行程，访问了Webster大学。孔子学院美方院长Patty Li和教育学院院长Brenda Fyfe，圣路易斯大学高中戴庆龄博士出席了这次会见。

Brenda Fyfe院长介绍了目前在国际上同样被推崇的幼儿教育模式，并且表示在访问中国期间愿意把她研究从事的教育理念介绍给为明幼教的教育者。孔子学院的李院长也表示会尽力对为明招聘英文教师一事给予协作。

明访问团对中文教育在美国的普及和发展表示赞叹，说他们在这里看到了中国经济发展带来的国际实力地位的增长和提高，表示儿童是国家的未来，也是世界的未来，回国后会更加努力做好自己岗位上的工作，让为明幼教有更为广阔的国际视野，让未来的世界更加和平、美好。