中国留学生平安留学提示

中国驻洛杉矶总领事馆领区内高校和中国留学生众多，涉中国留学生安全事故时有发生。开学季临近，驻洛杉矶总领馆在此提醒领区内中国留学生尤其是新生：平安是成功留学的基本保障，安全首先是自己的责任，要了解中美在法规、习俗方面的差异，对自己的言行负责，加强安全防范，确保平安留学。

一、遵守当地法规。树立遵纪守法意识，学会与执法人员打交道，避免有意或无意触碰法律红线；依法维护自身权益，避免以暴力言行威胁他人；远离黄、赌、毒，避免卷入涉儿童色情、虐待动物或家庭暴力等案件。

二、重视人财安全。远离治安不靖区域；避免高风险时段（如深夜）、高风险活动；谨慎交友，慎与陌生人打交道，避免夜晚单独外出或搭乘陌生人车辆；妥善保管贵重财物，防范盗抢。

三、注意交通安全。认真学习并严格遵守交规，谨慎驾车，避免危险驾车行为；确保系好安全带，切勿酒驾、毒驾、超速、无证或疲劳驾驶；步行、骑车亦应严格遵守交规。

四、谨防电信诈骗。我馆领区内近两年电信诈骗高发，不少留学生深受其害。对自称国内公安机关、驻外使领馆、银行及DHL快递公司等的来电，务必做到“七不一要”，以免上当受骗。

五、防范换汇诈骗。换汇网站、微信等社交媒体人员情况复杂，缺乏有效监管，时常被不法分子用作诈骗钱财的工具；私下汇款、换汇所涉资金来源不明，易被卷入洗钱链条而面临法律风险。

六、保持通讯畅通。与亲友建立多种联系方式并持续保持联系；在外出，特别是前往无手机信号地区之前主动知会亲友、同学并及时报告行踪；切勿与亲友斗气而故意“失联”。

若需要了解更详细信息，请浏览中国驻洛杉矶总领馆网站：http://losangeles.china-consulate.org/chn/

2019-08-14 18:14 来源：侨报网