中国驻芝总领馆证件组现场办公 圣路易斯现代中文学校倾力相助

2017年9月23日，中国驻芝加哥总领馆证件组组长龚飒率工作组一行数人在密苏里州圣路易斯市现代中文学挍大楼内为附近几个州的华人华侨提供就近办证服务，这种为民着想的作风得到广大侨胞的交口称赞。

总领馆赴各州办证服务已开展好几年了，现代中文学校的志愿者们也年复一年协助总领馆的工作。张丹缨老师是现代中文学校志愿者负责人，她在很短时间就招集了一支精干的志愿者队伍。

他们是：黄颖文，高义民，张丹缨，黄若若，张淑芳，陈翔娜，郭敏，方娟，彭青，钱明星，钱学橙，孙福鑫，袁丽雅，任丽丽，张姝，李淑杰，黄玉玲，安涛，曾佑春，曾池，曾丹，曾兰，刘芳，王瑾，潘东瑞，潘昊然，葛燕，蒋涛，Jeremy Ling。

周六（23日）早晨八点，志愿者们便来到学校布置桌椅，做各种准备工作。张丹缨老师将他们分成若干职能小组：有在校门口接待发号的；有检查预审文件的；有开收据收费的；还有在现场维持秩序、楼上楼下奔走负责叫号的。各个小组工作井井有条，准确到位。

侨胞们按照事先预约的时间从密苏里州、爱荷华州、勘萨斯州，伊利诺州等四面八方陆续来到中文学校。

这次总领馆办证范围包括中国护照换发、儿童旅行证办理、退休人员退休金领取的健在证明等。当天来办理这些证件的人中有许多白发苍苍的老人和襁褓中的婴儿。许多人表示，他们的住处距芝加哥比较遥远，拖家带口去办一次证实在是不容易。现在总领馆想同胞所想，不辞辛苦，把服务送到家门口，方便了大家，造福了侨胞；现代中文学校提供宽敞的大厅和教室，有志愿者解答问题，同时备有休息座椅、茶水等，更是为广大侨胞办了一件大好事大实事。

有一位年愈70的施姓老先生带着他92岁高龄的岳母来办证，受到刘双秋、张丹缨、彭青三位女士的热情接待，并协同领馆工作人员在最短时间为他们办理好相关文件。施先生感动之余特地写了一封感谢信交给中文学校领导，信上说“十分感谢领馆人员远道来圣市，省了时间，效率极高，沟通了我们与祖国的再次联系，使我们直接感受到祖国的关怀；也非常感谢中文学校提供的便利与帮助”

23日当天共接受办理各种证件和证明300多份，侨胞们来自周边五个州，接受服务的人员中年龄最小的2个月，最大的92岁；签证组的领事们和中文学校的志愿者们一直忙到晚上八点多才结束工作。虽然大家都又累又饿，但想到能为自己的同胞做一些有意义的事，每个人都由衷地感到高兴。

(现代中文学校供稿)