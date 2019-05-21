中文学校摄影班5.18盛会

五月，是一个鲜花盛开的季节，一个莘莘学子欢庆毕业的季节。在庆祝圣路易中文学校成立40周年之际，成人摄影初，中，高级班同学和老师在 Manchester Park于5月18日傍晚欢聚一堂。

这次聚会的倡议和组织者是马晓越。在她的领导下，一个八人服务小组为大家在聚会前积极准备。

校领导自费为大家租场地，秀清收集到各班同学一些集体外拍照片，由先金制作成影集，在聚会时展放于电视屏幕上，回顾过去共同度过的美好时光。

立琦从自家花园中采下粉红色的芍药花，为聚会增加一份美丽的色彩。这次聚会同学们踊跃参加，并带来自己拿手的美食与大家共享。

鲁植老师辛勤教学，几年来把来自五湖四海的同学们紧紧的凝聚在他的周围。虽然这次聚会是大家感谢老师，鲁植老师和谢燕师母出人预料的为大家精心准备了礼物。

聚会在集体合影后，先是抽奖游戏。谢燕师母把每个参加同学的名字写下。从读名，抽奖，宣布获奖者，和获奖者的欢笑的照片中，聚会的气氛一目了然。

看到各种相机，镜头，和辛勤的摄影师们，聚会的显然是摄影班的师生。

再品尝一下大家带来的食物，才发现他们全是美食高手，各种风味俱全。凉菜有：凉拌莴笋，凉拌黄瓜，腊肉炒香干，花生小鱼干，水晶扎蹄，桔子虾，萝卜糕，卤牛肉，麻辣花生，川北凉面，酒糟凤爪，皮蛋豆腐，上海烤夫，泰式沙律，凉拌支竹。热菜有：烤三文鱼，烤鸭，糖醋排骨，干煸四季豆，豆豉排骨，虾炒蔬菜，江西米粉，口水鸡。主食各式面条，包子，韭菜盒子，葱花饼，花卷。汤有排骨莲藕汤和面缐糊。多种水果甜点，银耳莲子红枣汤，椰奶八宝羹，小米柞更是甘甜可口。

这次聚会是同学们交流的好机会，特别是三个摄影班的同学们以前不是很熟悉，从此就变成兴趣相同的朋友。饭后大家余兴未尽，陈泓带领同学们跳舞健身。

中文学校摄影班5.18聚会十分成功！正如初级班班长老武总结：“欢声笑语，歌舞升平，倾心交流，其乐融融”。聚会结束时，一轮橘黄色的满月升起在东方的地平线上。这次学校摄影班聚会虽然短暂，美好的回忆会久存。