中秋月圓 – 聖路易華人浸信會中秋節燒烤聚會

自古以來人們看重家庭團聚。人生的奔波流浪不能泯滅人們對家的渴望。中秋月圓更使華人思念家人。聖路易華人浸信會大家庭在九月14日舉辦中秋節燒烤聚會。新老朋友們在一起團聚，分享美食，也一起藉著聖經面對在每一個家庭中存在的嚴重問題—赦免。

我們在一起藉著聖經創世記中約瑟赦免自己的哥哥們的故事學習在家庭生活中赦免自己的家人。創世記記載約瑟的哥哥們嫉妒他，他們找到機會把他賣給過往的商人。

約瑟從耶路撒冷地區被賣到埃及做奴隸。他後來因爲拒絕被奴隸主的妻子引誘而被誣告入獄。就在約瑟人生似乎走到盡頭的時候，埃及王法老有機會看中了約瑟心裏有神的靈，便提升約瑟成爲埃及的丞相。

就在這時約瑟的哥哥們從家鄉來到埃及買糧食。約瑟一眼認出他們，他們卻不知道對他們說話的是自己的弟弟。約瑟沒有使用自己的權勢報復曾經害他的人。他給他們糧食，並且把全家70口人接到埃及居住。

他們的父親去世以後，約瑟安慰他的哥哥們說：「約瑟對他們說：「不要害怕，我豈能代替 神呢？ 從前你們的意思是要害我，但 神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。現在你們不要害怕，我必養活你們和你們的婦人孩子。」於是約瑟用親愛的話安慰他們。 (創世記50:19-21)

我們可能覺得這赦免不可能或者不可思議。其實不是約瑟有這赦免的能力。神的靈在他裏面幫助他，引導他敬畏神。神的靈也幫助他從神的角度看自己所受的傷害。原來神使用他所受到的傷害（被賣到埃及）提前預備他拯救全家人脫離饑荒。約瑟赦免他哥哥們的表現是以恩對待他們。正是這赦免使這一家70人能團聚在一起。如果沒有赦免，他們即使在一起生活，卻已經不是一家人了。

另一方面，相信赦免也很重要。約瑟已經赦免他哥哥們，但是哥哥們卻不相信。他們膽戰心驚，恐怕有一天約瑟會報復。可以想象這些哥哥們雖然衣食無憂，但是心中被自己的內疚折磨得多痛苦。所以，在家中的赦免和相信接受赦免是多麽重要。

再看我們當今的家庭。苦毒惱恨正在隱秘地撕裂很多家庭。夫妻之間需要赦免，兒女與父母之間需要赦免。弟兄姊妹們之間也需要赦免。

那麼，赦免從哪裡來呢？重大的節日並不能給我們赦免的力量。赦免的力量是從神的兒子耶穌基督而來。我們人因為犯罪，我們與神的關係分離了，罪也隔離了我們與人之間的關係。我們需要接受耶穌基督的赦免。耶穌基督親自擔當我們的罪而死，他為我們的罪付出死的代價，這樣我們的罪才能被赦免。

舊約預言基督耶穌將擔當我們的罪而死。「他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以為他受責罰，被 神擊打苦待了。 哪知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。 我們都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。 」（以賽亞書53:4-6 和合本)

新約清楚地告訴我們因著神的兒子得蒙赦免。「我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照他豐富的恩典。」（以弗所書1:7 和合本)

不僅如此，我們接受了主耶穌基督的赦免以後，還要繼續靠著主去赦免其他人。我們應當在耶穌基督裏彼此赦免。「一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，並一切的惡毒（或譯：陰毒），都當從你們中間除掉；並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如 神在基督里饒恕了你們一樣。」（以弗所書4:31-32 和合本)

聖經強調我們怎樣領受主的赦免，我們就應當怎樣赦免別人。「倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕；主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。」（歌羅西書3:13 和合本)

同時，監察人心的主知道我們在人的血氣慾望中無能去赦免別人。所以他教我們藉著禱告，從主得力赦免別人。「免我們的債，如同我們免了人的債。 」（馬太福音6:12 和合本)

神已經把生命的道指引給我們。神的話大大地安慰了我們。有幾位朋友分享說他們正需要赦免一些人。