【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

今年是中美建交40周年，也是南京与美国密苏里州圣路易斯市结为友好城市40周年。为纪念结好40周年，两市互赠纪念礼物。圣路易斯市市长Lyda Krewson10月13日率团亲访南京市，10月14日出席在南京国际友谊公园举行之象徵雕塑圣路易斯市人文文化、体育精神和长久友好情谊，著名棒球强队、美国职业棒球大联盟圣路易斯红雀队(St. Louis Cardinals)投手雕塑赠送仪式。

1979年1月1日，中美两国建交，当年11月2日，南京与圣路易斯结为中美第一对友好城市。南京市外办副主任皇甫朝晖介绍，“40年过去了，无论国际风云如何变幻，两市的友好合作关系始终稳步发展，交流合作遍及文化、艺术、教育、科技、经济等各领域。”。

每年4月下旬，圣路易斯都会举办一年一度的“中华日”活动。今年的“中华日”开幕式上，圣路易斯市市长Lyda Krewson特地颁发文告，宣布2019年4月27日为圣路易斯“南京日”，将两市结好活动推向高潮。充分显示了圣路易斯对与南京市友城关系的重视。

为纪念结好40周年，今年4月26—27日，南京友好交流代表团赴圣路易斯开展了一系列合作交流及纪念活动。代表团访问期间，两市签署了多项合作交流协议。

访问期间，南京市将专门订制的一对明式铜椅和一座茶几作为城市礼物赠送给圣路易斯市，摆放在密苏里植物园“友宁园”内。该园是南京市于1994年为纪念两市结好15周年在圣路易斯的密苏里植物园内设计建造的一座具有中国江南古典风格的园林。明式铜椅与“友宁园”的江南园林风格完美融合，既点缀了公园，更具南京六朝古都特色。友宁园已成为深受圣路易斯市市民欢迎的景点和了解东方文化、中国文化的窗口。

此次圣路易斯捐赠七呎全人型棒球雕像予南京市，出力最大的是圣路易斯Collin & Hermann专业建筑公司总裁Tim Hermann。

作为全美著名棒球强队圣路易斯红雀队的主场，Tim Hermann和南京-圣路易斯友好城市委员会邀请到美国当地著名雕塑家Harry Weber设计了两尊棒球手雕塑。赠送给南京的这座雕塑造型是一名投球手，正在做投球动作，原型为红雀队的投手Adam Wainwright。

此次由Harry Weber设计制作的棒球雕塑共有两尊。另一尊雕塑被放置在圣路易斯市，原型为一名南京运动员,背号为“40”,象征着两市结好40周年。该雕塑造型是一名击球手,手持棒球棍,准备做击球动作。两座雕塑东西呼应,相映成趣。

两尊棒球雕塑代表南京-圣路易斯40周年友好情谊及一投一打之默契和互动，Tim Hermann说，他十分期待这样可以分在南京和圣路易斯永久展示的两座雕像，能够代表他所爱的两个国家，让两市的交流永久持续。

目前，呈投球姿态的雕塑已经放置在南京国际友谊公园东门近水景观平台。

南京国际友谊公园位于河西南部绿轴重要节点，北临江东南路，东至平良大街，南接庐山路，西至吴侯街，公园东北角紧邻地铁S3号线平良大街站。南京国际友谊公园将分阶段安放并展示南京友好城市雕塑家设计制作的雕塑作品。

(摄影 Photos: speical thanks to Tim Hermann)