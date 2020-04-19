为防疫添力 爱心口罩捐赠

爱心口罩捐赠中低收入老人院/长期护理中心

由圣路易中华教育文化中心，圣路易华助中心再次联合发起“United，We Are Strong！St. Louis”募捐活动，今天为北圣路易斯及圣路易斯市六家老人院/长期护理中心捐赠了2330个外科口罩。

这些都是为中低收入人群服务的，他们的住户绝大部分都是 Medicaid Patients only，因为收费低，相对那些自主付费的老人院比较缺乏购买力。

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募捐单位咨询了圣路易斯代表本地老人院及提供长期护理服务机构的专业组织VOYCE以后，选择的受捐对象。

其中30个最特别的手工口罩，捐赠给了其中一家已有40多名新冠病患的机构，是现代中文学校阿莲老师在家制作的爱心。