乡情友情齐联谊，让我们漂流吧

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

关于在劳动节周末举办Huzzah河漂流一日游活动报名的通告

为了加强乡亲们及校友们之间的合作和交流，丰富大家的业余生活，圣路易浙江同乡联谊会、江西同乡

联谊会和密苏里浙江大学校友会决定联合举办漂流一日游活动，真诚地邀请所有的浙江同乡，江西同乡

和浙大校友们一起踊跃参加本次活动，同时也欢迎所有大家邀请的亲朋好友们。让我们一起来捕捉晚夏

初秋的灿烂时光，充分地欣赏Huzzah河美丽的自然风景，并尽情地享受浓厚的乡情和友谊。

清风拂面，碧波荡漾，让我们荡起双桨，漂流去！

有关活动的具体细节如下：

活动内容： 漂流一日游 (１0am -5pm, 大约12 英里的漂流，乘坐4人，6人或8人橡皮漂流艇）

活动日期： 2019年9月1日 ( Labor Day周末的周日）

活动地点： Ｈｕｚｚａｈ河

活动费用： (租艇处收费）每人$36，小孩12岁以下半价

集合地址： HuzzahValleResort

970 E Hwy8，Steelville，ＭＯ６５５６５

集合时间： 上午10点

交通方式： 基本自理。鼓励亲朋好友之间Carpool

活动午歺： 基本自理，鼓励大家带各自拿手菜与艇友或其他朋友分享

报名截止时间：8月30日 （因为需要提前预定漂流艇，希望大家抓紧及尽早报名）

备注：建议大家携带防水塑胶袋，备用衣物，防晒霜以备不时之需。

报名形式：

（1）浙江同乡会微信群, 江西同乡会微信群, 浙大校友会微信群接龙

（2）电话或者邮件联系

活动负责/联系人：

黄爱雪：电话：314-707-7410 电邮： aixue998@yahoo.com

陈余荣：电话：608-395-7315 电邮： yurong.chen2008@gmail.com

邹瑾： 电话：314-660-5134 电邮： MsJinZou@yahoo.com