五月风正暖，桃李花满园 – 2019 Gala汇报表演即将登场

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

芳草纷飞，万物更新。经历了一个多雪的冬天，再一次迎来了一年一度的毕业季。5月11日、19日圣路易现代中文学校将在 UMSL 的 JC Penney Hall以及现代中文学校分别举办青少年及成年人2019 Gala汇报表演活动。

5月11日，除了传统的高年级毕业典礼之外，还将举行一台精彩纷呈的青少年选修课、中文教学课的汇报演出。为家长、观众展示学生们过去一年内学到的知识。

节目丰富多彩，既有学前班稚儿的“拍手歌”、亲子音乐剧“唐诗悯农”；也有富有传统中国风味的土家族舞蹈“摆手女儿家”、藏族舞蹈“草原上的格桑花” 、和民韵十足的舞蹈《京扇》；当然还少不了时代气息十足的现代舞“春晓&Super Dad”、“Mamma Mia”、和芭蕾“shake it off”；有舞就有歌，歌唱班的大哥哥大姐姐带来了美妙歌声，声乐班小弟弟小妹妹的童声童音也相彰得益。还有其它一些有趣的节目：譬如说自编自演的舞台剧、配乐故事朗诵、相声、绕口令等等。

在孩子们的精彩表演之外，和去年一样，组织者仍将在演出过程中多次穿插抽奖和抛奖环节，每位到场的观众都有机会赢得价值不等的奖品。

全场表演免费入场，欢迎圣路易斯广大热心、支持中华文化教育的各界友人莅临指导。

具体演出时间和地址如下，

时间：5月11日下午3：00PM ~ 6：00PM

地址：UMSL JC Penney Hall

1 University Blvd.

St. Louis, MO 63121-4400

（2019 Gala 筹委会）