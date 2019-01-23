亚裔中学生有奖征文大赛 – 主题“社会参与及领导力”

AACS（Asian American Civic Scholars）是一个2018年新成立的圣路易斯市亚裔中学生的组织，宗旨在于鼓励亚裔青年热心参与社区服务(volunteering) ，关注社会议题并参与社区事务(activism) ，并通过与各族裔的学生及组织合作而增强领导能力(leadership)。 发起者是一群来自圣路易地区各高中的热心于服务亚裔社区，并有志锻炼领导能力的高中生。

本文的两位作者范一竼及徐凯迪就是组织的创始团队之一。这个团队包括来自圣路易的Burroughs, Clayton, Ladue, MICDS 等学校9-12年级的学生，共同点之一就是对社区服务活动的爱好，以及对社会事务包括政治的关注。

他们的一个共同的观察就是，亚裔移民社区虽然大多数工作优秀，生活无忧，小孩也学业优异，但是愿意投入精力在社区事务上的不多，在政治上的参与（尤其是跟州，市级别相关的）也不多。

作为亚裔社区的下一代，这些华裔高中生决定成立一个属于他们自己的社区服务及社区领导力的组织，给圣路易斯的更多亚裔中学生提供一个可以了解社区事务，参与社区服务，发展领导能力的一个平台。

成立之初，百事待兴，作为首发项目，AACS正在筹办一次7 – 12年级亚裔学生的征文比赛。征文题目的内容包括阐述作为亚裔美国人在美国的成长经历，描述参加与亚洲社区相关的社区服务活动的经历，以及在如何培养组织和领导能力方面的思考。第一名300美元，第二名150美元，第三名50美元。截止日期为2019年4月1日。获奖论文也将推荐在当地中文媒体上发表。

除了奖金之外，每位选手将受邀参加AACS组织的中学生社区活动，包括在4月份的一个亚裔青年领导力的培训营。对于培养组织及领导才能，丰富社区活动经验，扩充履厉都会有很大的帮助。

如果想取得更多信息，请访问以下网址或者发邮件（aacsstl@gmail.com）询问及联系：

https://asianamericancivicscholars.wordpress.com/2019/01/13/aacs-essay-competition/

AACS的两个赞助组织为圣路易中华文教服务协会(CCES) 以及圣路易华助中心 (CSCSTL), 两个机构也为AACS的高中生义工团队提供了很多为社区服务的机会，如有更多的亚裔高中生希望能够参与我们未来的活动，以及参与组织的领导团队，请与我们联系。

(投稿：徐凯迪，范一芃，指导老师：刘敏)