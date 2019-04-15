亞洲採購團一行八人訪聖路易 促進密蘇里州經貿交流
台灣品元實業、振源食品、中國青島華納食品、越南三家企業聯訪

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亞洲採購團代表致贈禮物予亞美商會，由會長利鴻川(Al Li)(右二)，副會長景巧妮(Qiaoni Linda Jing)(左三)代表接受

【St. Louis Chinese American News 聖路易時報訊】由設台灣台北之美國密蘇里州亞太商務辦事處處長馬漢海帶隊，密蘇里州農業部市場發展專員Jennifer Kliethermes，Leslie Fischer接待之2019年亞洲採購團一行八人，4月11日晚間六時在聖路易京園餐廳與聖路易亞美商會餐敘會面，商討經貿交流，企業商機。

來自台灣品元實業董事長曾仁佑、劉佩儀夫婦及聖路易百利食品公司負責人、中華民國僑務顧問蔡國雄先生(左二)，左一為亞美商會理事Gary Kellmann，右一為理事George Bailey
接待餐會來賓和訪客，後排右二位Bill Deng及女兒Amber Deng

亞洲採購團係於10日飛抵聖路易市，在密蘇里州聖路易地區展開二天的參觀訪問行程，於12日離開繼續其它地區之參訪行程。

11日之接待餐會中，聖路易亞美商會(Asian American Chamber of Commerce, AACC)會長Al Li(利鴻川)代表商會歡迎採購團隊來訪，並介紹本地工商企業代表及亞美商會幹部，希望透過大家交流相識後能夠促成商機，達成經貿交流。

接待餐會中賓主盡歡，氣氛熱鬧融洽
採購團越南成員與接待方合影

亞洲採購團隊三方(中、台、越)代表共同致贈三項禮物予亞美商會，由會長利鴻川、副會長景巧妮(Qiaoni Linda Jing)代表接受。

密蘇里州農業部兩位市場發展專員Jennifer Kliethermes及Leslie Fischer在接待餐會中也對採購團隊來訪和聖路易亞美商會熱誠的接待表示謝意。

亞美商會副會長景巧妮，密州農業部專員Leslie Fischer,Jennifer Kliethermes,蔡國雄先生，利鴻川會長

Leslie Fischer表示，採購團隊成員來自亞洲中國、台灣和越南，經由密蘇里州向亞洲地區相關企業公開招募而成團，此團在密蘇里州訪問期間，農業部陪同團员分赴密州好幾家大型農產品公司及企業訪問，建立經商管道及促進經貿機會。

左起台灣振源科技公司許庭禎博士，亞美商會利鴻川會長，Amber Deng, Gary Kellmann理事及Farmax公司Bill Deng
亞洲採購團越南企業代表成員

2019年亞洲採購團成員有台灣品元實業股份有限公司董事長曾仁佑，资深商務經理劉佩儀(Tammy Liu)，振源食品科技股份有限公司、台北市化工原料商業同業公會常務理事許庭禎博士(Dr. Tin-Chen Hsu)，中國青島華納食品公司美國Farmax公司總裁兼執行官Bill Deng，及越南企業Nutricare營養公司，Bluetech原料公司，Hoang Lam貿易及食品公司。

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