【St. Louis Chinese American News 聖路易時報訊】由設台灣台北之美國密蘇里州亞太商務辦事處處長馬漢海帶隊，密蘇里州農業部市場發展專員Jennifer Kliethermes，Leslie Fischer接待之2019年亞洲採購團一行八人，4月11日晚間六時在聖路易京園餐廳與聖路易亞美商會餐敘會面，商討經貿交流，企業商機。

亞洲採購團係於10日飛抵聖路易市，在密蘇里州聖路易地區展開二天的參觀訪問行程，於12日離開繼續其它地區之參訪行程。

11日之接待餐會中，聖路易亞美商會(Asian American Chamber of Commerce, AACC)會長Al Li(利鴻川)代表商會歡迎採購團隊來訪，並介紹本地工商企業代表及亞美商會幹部，希望透過大家交流相識後能夠促成商機，達成經貿交流。

亞洲採購團隊三方(中、台、越)代表共同致贈三項禮物予亞美商會，由會長利鴻川、副會長景巧妮(Qiaoni Linda Jing)代表接受。

密蘇里州農業部兩位市場發展專員Jennifer Kliethermes及Leslie Fischer在接待餐會中也對採購團隊來訪和聖路易亞美商會熱誠的接待表示謝意。

Leslie Fischer表示，採購團隊成員來自亞洲中國、台灣和越南，經由密蘇里州向亞洲地區相關企業公開招募而成團，此團在密蘇里州訪問期間，農業部陪同團员分赴密州好幾家大型農產品公司及企業訪問，建立經商管道及促進經貿機會。

2019年亞洲採購團成員有台灣品元實業股份有限公司董事長曾仁佑，资深商務經理劉佩儀(Tammy Liu)，振源食品科技股份有限公司、台北市化工原料商業同業公會常務理事許庭禎博士(Dr. Tin-Chen Hsu)，中國青島華納食品公司美國Farmax公司總裁兼執行官Bill Deng，及越南企業Nutricare營養公司，Bluetech原料公司，Hoang Lam貿易及食品公司。