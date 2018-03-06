今生與永生 聖路易華人浸信會包餃子鬧元宵紀實

网站编辑 -
0
110

3月2日對於我們華人浸信會來說又是一個不平凡的日子。 2月17日我們教會剛剛舉辦春節慶祝會，接下來我們「馬不停蹄」又舉辦元宵節聚會。 人們不禁會問：「會有人來嗎？ 」我們不清楚，但是我們深信人需要信福音，人需要聚會。 過節熱鬧的日子似乎與福音永生毫不相干，但是人無法消滅內心對永生的渴求。 所以過節的日子正是我們服務社區，用神的愛安慰人心的時候。 結果，神真的垂聽了我們的禱告。 教會周圍的華人家庭和大學生們聞訊而至。 我們在一起包餃子，分享美食，唱詩歌，聽福音，並且學習跟申請工作相關的簡歷製作。

一位朋友坦白地分享他人生中的變化。 本來他出生在「虔誠」的佛教家庭。 來到教會之後才認識到家裡拜的神像「不管事「。 他也認識到家人一代代糊裡糊塗往下傳，見像就拜，根本沒人說不出所以然。 他也發現人和偶像在做利益交換。 你讓我發財我就拜你，不讓我發財我就不拜你。 他曾有意「迫害」基督徒，不讓他們參加主日聚會，但是這些人反而更加對他友好。 他發現有一種不求回報的愛在他們裡面。 在戀愛結婚之後，他們夫婦決定建立一個不一樣的家庭。 就好像有一股磁力吸引著他們認識一個基督徒家庭。 在這個家庭的短暫生活使他確認基督徒家庭正是他嚮往的。 而一個5歲孩童向他講耶穌降生在馬槽裡的故事使他認識到愛的源頭。 於是他們夫婦相信耶穌基督是自己的救主也是自己新成立家庭之主。 他們夫婦現在育有四個孩子。

接下來我們分享一個聖經故事。 在路加福音記載一個青年財主找耶穌詢問永生的事。 首先，這個故事告訴我們每一個人都在渴求永生。 很多人誤以為基督教是年老沒事幹的人的宗教，還有人認為基督教是貧窮人的宗教。 其實基督教不分宗族和等級。 他是每一個人靈魂深處的需要。 2月28號美國為一個普通傳道人葛培理舉行國葬。 為什麼一個平凡的傳道人在國際上有很大影響？ 為什麼很多國家政要跟他見面求智慧？ 因為在人的心裡面有一個渴求，盼望永生。 很多人誤以為永生就是永無休止的現在生活重複。 其實永生是一種關係，它是指人與創造生命的主重新和好的親密關係。

其次，這個故事告訴我們僅僅藉著信靠耶穌基督就有永生。 這個青年的官誤以為自己的好品行可以「掙來」永生。 但是他又不確定能不能「掙來」永生。 他來找耶穌就說明他內心不安。 良心告訴他必須把這個問題搞清楚。 他必須為自己靈魂找一個永恆的歸宿。 答案就在他眼前。 信靠這位耶穌就能有永生。

這個青年官在耶穌面前「大言不慚」，聲稱自己完全遵守了神的話。 其實他內心必定怕得要命，生怕耶穌指出他的罪。 其實他的罪自己顯露出來了。 他自己證明是一個貪財的人。 其實我們何嘗不是這樣的人呢？ 我們在表面上是一個良善的人，可是人心裡的意念誰敢全暴露出來呢？ 耶穌是完全的人，他沒有犯任何的罪。 他是完全的神，他給人的答案都是最終的最具有權威的。

他邀請這個青年的官不要以金錢為自己的神，而要專心信靠主。 同樣地，他也在邀請我們全心信靠他。 他來不是要定我們的罪，而是擔當我們的罪而死，並從死裡復活。 雖然當時耶穌還沒有被釘十字架，但是他知道自己將要做的事，所以提前邀請這個年輕人來信靠他。 他現在更加在邀請我們信靠他。

最後，這個故事告訴我們拒絕耶穌人就沒有喜樂。 這個青年官聽了耶穌講的道決定不相信。 照理說他應該歡歡喜喜地「我走我的陽光道」，但是聖經記載說他「憂憂愁愁」地走了。 他不情願信主，但他不信主心中又沒有平安。 這更加證明信主是擁有平安喜樂人生乃至永生生命的必經之路。 任何想繞過耶穌基督的人只不過在孤寂中度過憂愁一生，更可怕的是死後審判。 現在主的永生恩典向所有人敞開。 聖經說，我們世人都犯了罪。 我們的罪必被神審判。 神卻差派他的愛子耶穌基督擔當我們的罪被釘死。 他從死裡復活親自證明他是神的兒子是真神。 我們承認自己的罪，相信他，就必被赦免，就必享有與神同在永生生命。

接下來，另一位朋友分享他在大型公司任主管期間對工作簡歷的忠告。 他提出我們不應該「寫」簡歷，而是「建造」簡歷。 簡歷如同其人。 誠實是簡歷的基本要求。 首先，我們應該明確應聘職位。然後，列出與該職位相關的資歷。 他特別忠告我們應多用準確的動詞表達。 更重要的是我們應該靠著信心，看到神在自己人生中的預備和規劃。 這樣在找工作中看清人生方向。

總之，我們度過了一個甜美的晚上。 家的溫暖充滿在我們每一個人的心中。 吃到傳統美食，聽到福音，認識了新朋友，並且增長了找工作技巧。 我們在笑聲中開始農曆新的一年。盼望我們下一次再相聚。

最新文章关于该作者的更多

留下一个答复