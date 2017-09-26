在這個金秋時節，我們華人浸信會再次蒙受主恩慶祝陳海全就任本會牧師。 在9月23日這天，全體會眾以及應邀嘉賓在聖殿聚集敬拜我們的救主耶穌基督。 教會為陳牧師，陳師母按手禱告。 我們齊心領受神賜給教會的使命：以信心開拓進取，廣傳福音。

就職典禮由本會代理牧師徐肇基牧師主持。 林力生弟兄宣讀聖經以弗所書以及彼得前書有關經文，勉勵新任牧師按照神的話做合神心意的牧者，並致力於建造耶穌基督的門徒。 全體會員獻唱「活出愛」。

鄭煜斌弟兄代表聘牧委員會介紹陳牧師。 陳牧師畢業于西南浸信會神學院（Fort Worth TX）, 2007年獲得道碩士後他回中國傳福音。 2008年1月他結婚後與妻子趙小朋姊妹一起去深圳開闢建立城市福音教會並牧養6年。 2015年他攜全家來美國中西浸信會神學院攻讀神學研究博士。 本會在尋牧過程中與陳牧師取得聯繫。 在今年7月9日本會會員大會全票通過邀請陳牧師來本會牧會。

本會特邀本市浸信會聯會主任布裡登對陳牧師進行勸勉。 布裡登用以弗所5:25-33勸勉陳牧師要做一個愛人的人。 像基督愛教會為教會捨命那樣，牧師應當在任何環境中愛自己的會員。 愛可以從微小的事情做起，比如傾聽會員的心聲。 他接著以彼前5：1-5節勸勉陳牧師要做一個牧人，牧羊神的百姓。 陳牧師滿心接受布主任在聖靈裡的勸勉與警戒。

為增進信徒對牧師的認識，陳牧師講述了自己信主和蒙召見證。 他覺得自己曾經是一個浪子。 在中國的時候因為睡不著覺常常到麻將場睡覺。 2002年他胸懷遠大抱負到夏威夷大學讀歷史系博士。 他很怕空虛的週末。 因著研究基督教宣教士歷史的緣故他被邀請去教會參加復活節的聚會。 耶穌被釘死十字架的故事深深打動他，但是他心中悖逆沒有再去教會。 2003年2月他深感前途渺茫，在一個基督徒朋友的提醒下他第一次禱告承認自己是個罪人，邀請耶穌赦免他的罪。 他認識到自己是個罪人，耶穌真的愛他，為他的罪而死。 耶穌在十字架上犧牲的愛深刻在他心裡。 他漂泊的靈魂從此在耶穌裡找到了港灣。

有一次，在讀聖經的時候，羅馬書講的「因信稱義」深深地觸動他的心。 他終於明白人不是自以為義，而是因信耶穌稱為義人。 他相信自己找到了值得他一生為此而活的真理。 於是他決定停止在夏大的學業，改讀神學。 雖然前途依然不確定，但他相信耶穌已經拯救他的靈魂，還有什麼事能難倒耶穌呢？ 懷著這樣對福音大能的信心，他開始了新的傳福音人生。

接著，陳牧師分享了神賜給他的使命：以信心開拓進取。 他引用約6：29 「耶穌說：‘相信神所差來的，這就是做神的工。」耶穌賜給我們服侍他的方式很簡單，就是相信他。 使徒保羅就是以這樣的信心服侍主。 他在晚年教導提摩太的時候坦白自己的能力秘訣。 「基督耶穌降世，為要拯救罪人，這話是可信的是十分可佩服的，在罪人中我是個罪魁。 」（提前1：15）保羅遭遇很多艱難，被人攻擊陷害。 在這一切遭遇中他沒有抱怨神，沒有怨恨人，也沒有自以為義。 他處處看到自己是一個不如別人的罪人。

正因此他緊緊地依靠主耶穌基督的恩典。 他十分確信主耶穌為他捨命，他一次次在內心裡經歷主救贖他脫離罪的轄制。 所以他內心充滿熱情到處宣講主的救恩。 保羅承認自己是罪人中的罪魁，陳牧師承認自己更是罪魁中的罪魁。 因此他比任何人都需要主的恩典。 他邀請會眾常常記著為他禱告，他也將常常為每一個會員禱告。 這樣藉著禱告我們必定經歷主救贖我們的勝利。 主賜的勝利的喜悅必藉著我們流淌出去。

2004年以後，教會踏出了自己的舒適區來到密蘇裡河西為要向本地區華人傳福音。 現在，我們將繼續神賜的這一使命。 事實上，神藉著徐牧師在過去兩年中帶領教會在開拓方面已經做了很好的工作。 他為主的福音充滿熱情，為我們做了美好榜樣。 神賜給聖路易城市一個Arch，這象徵著開拓進取。 我們在聖靈裡面更應當大膽開拓。 我們如今傳福音是進行一場必勝的冒險。 因為主耶穌已經復活得勝。 根據人口調查，在本會方圓5英里範圍內還有將近200戶華人。 這都需要我們挨家挨戶去尋找他們。 神把我們分散在方圓20英里範圍內，就是要使用我們每一家每一個信徒成為真理的燈塔。 我們相信主賜的使命必定成就。

徐牧師指出陳牧師向我們展示一個遠大的目標，但是我們需要動力來完成，他邀請與會的牧者，長老，執事，以及同工到台前奉主名為陳牧師夫婦按手禱告。

這次就職典禮是一次敬拜主的聚會。 信徒積極使用神的恩賜在司琴，音控，清潔，後勤，兒童看顧，單張設計等方面合力同工。 主的名大得榮耀。 神的家中充滿和睦。 這裡洋溢著主的愛。 眾教會信徒齊聚讚美主。 華人福音教會朱牧師以及堪薩斯北區華人教會馬傳道一家給我們帶來神的祝福。 眾信徒蒙受極大的安慰。 願主使用我們積極外展傳福音。