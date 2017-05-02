众人拾柴火焰高 什么活动这么火爆？？！

求帮忙！一年一度的圣路易斯捐赠日就要到啦，快快献出你的一份爱心吧！

【圣路易时报讯】话说，一转眼就要到五月份啦，每年的五月份圣路易斯都举办一年一度的慈善捐赠日： Give STL Day

捐赠日是一个24小时的线上募捐活动，由圣路易斯社区基金会（St. Louis Community Foundation）举办。这个基金会始于1915年，至今已经做了一个多世纪的慈善事业了。基金会每年的五月份都会选一天作为捐赠日，鼓励圣路易斯社会各界聚集在一起，在24小时的时间内，尽可能多的汇集慈善捐款，以支持本地非营利组织的工作。

去年的圣路易斯捐赠日当天，就有1万4千多人在网站上捐款，因为活动火爆，捐款的人太多，网站一度被挤瘫痪。后来主办方把网站修好，又开通了电话募捐热线。众人拾柴火焰高，短短24小时之内，捐款总额高达215万美金，帮助资助了圣路易斯地区913家慈善非营利机构。

今年的捐赠日定在了五月十一日星期四举行，届时会有864家慈善机构参加募捐。最少的捐款金额是10美金，最高10万美金。基金会还会随机抽奖，赠送St. Louis Cardinal红雀队棒球票给幸运的捐款人。

你可以使用信用卡或者借记卡去给注册登记参与的机构捐钱。圣路易斯支持华人社区的非营利组织，双语国际服务中心（Bilingual International Assistant Services）也会有一个捐款页面，你可以从10美金到10万美金之间自主选择捐款数额。因为组织方会在5月11日的不同时间段给慈善机构获得的捐款翻倍（Matching donation），所以呼吁大家只在5月11日进行捐款，以便慈善机构可以运行最高的金额款项。



圣路易斯是美国城市中移民数量增长最快的城市之一，仅仅2014-2015年移民数量就增长了9%，增长速度超过纽约、芝加哥和旧金山，一年内增加了近13万新移民。

圣村华人数量逐年壮大，很多华裔老年人和新移民不会说英文，不懂美国公共政策。作为圣路易斯服务华人社区的非营利慈善机构，双语国际服务中心（Bilingual International Assistant Services）多年来致力于服务华人社区，中心有多名专业的中文社区工作者，每年服务华人几百人次，为华人群体提供公正和中立的帮助。

成立于2002年，双语国际服务中心的服务范围主要有口译和笔译，奥巴马保险的资询和购买帮助服务，老年医疗保险的咨询和申请，专业的心理咨询服务，老人活动中心，和针对不说英语人群的健康教练项目（Peer Health Coach for Limited English Proficient Individuals）。

据说全密苏里州只有两位讲中文的专业执证奥巴马保险向导（Licensed ACA Navigator），双语国际服务中心就有其中的一位。保险向导不是保险经纪人，不为任何一家保险公司工作，经过专业的培训和考试，能够为华人社区提供中立可靠的奥巴马保险咨询。虽然现在已经过了奥巴马保险的一般购买期 （Open Enrollment Period），但是如果过去或者未来60天之内有任何重大生活变化（Qualified Life Event）,例如结婚，生宝宝，搬家，换工作等，还是可以通过特殊购买期（Special Enrollment Period）来申请或者更改奥巴马保险的。



很多华人老年人希望能够通过学习成为美国公民，解决医疗问题，可是很多老人的子女工作生活繁忙，也没有专业有效的方法帮助老人。圣路易斯的公共交通不发达，很多老年人不会开车，无法独立出门参加公民考试学习班。双语国际服务中心的入籍项目有十多年的历史，每年帮助来自10多个国家、超过两百名难出家门的移民难民老人学习入籍资料，仅2016年度就帮助29位华裔老年人备考美国公民，是密苏里州最专业最高效的老年人公民考试入籍项目。密苏里州政府经费在2017年1月17日大幅变动之后，很多支持移民难民的项目被砍，双语国际服务中心的入籍项目的经费也被冻结，无法继续帮助更多的华人老人入籍。

今年双语国际服务中心也会参加圣路易斯赠与日。现在就是本地华人来帮助双语国际服务中心的良机！5月11日，记得点击GiveSTLday.org来支持国际双语服务中心哦！

差点儿忘了，附上捐款网站的网址：https://www.givestlday.org/bilingualstl

双语国际服务中心网址：http://www.bilingualstl.org/

双语国际服务中心电话：314-645-7800

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