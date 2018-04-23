【圣路易时报记者黄育德报导】伴随着喧闹的欢庆锣鼓和舞龙舞狮开启序幕，第二十二届为期两日的「中华日」（Chinese Culture Day）于4月21日（周六）上午十时在密苏里植物园开幕。“中华日”筹备委员会主席朱一民，植物园园长Dr. Peter Wyse Jackson，中国驻芝加哥总领事馆侨务组长卢晓辉，以及密州历史上首位华裔劳工部长许心怡（Anna Hui）女士在开幕式中致词。





中华日活动首先由圣路易各中文学校老师，学生与家长在Spoehrer Plaza广场共同演出欢庆的锣鼓，舞龙舞狮，动感音乐舞蹈，还有中国功夫表演开启序幕，随后所有表演人员，观众与中华日邀请贵宾在两只舞龙的开路下，从广场游行到Cohen Amphitheater科恩圆形剧场举行开幕式。今年两天的中华日活动，圣路易华人社区共出动700余位志工，提供各种精彩活动，不仅为圣路易华人带来阖家欢欣的节日，也让当地社区对中华文化的多元有更深刻的了解。

开幕典礼时，密苏里植物园园长Dr. Peter Wyse Jackson致词表示，植物园因为有中华日活动而更加多彩多姿，自从1996年中华日就从不间断地展现博大精深的中华文化，并且植物园与中国的渊源很深，有多项合作项目，包括与当地中国社区合作外，许多花草都是来自中国，以及与中国科学家多年来的伙伴关系，在各个相关领域上展开合作研究。此外，三十多年前圣路易斯与南京市建立姐妹城市后，植物园里象征双方关系的南京花园更是中华日不容错过的好去处。

随后，中国驻芝加哥总领事馆侨务组长卢晓辉代表洪磊总领事前来参加中华日并致词，这是卢组长第三次参与盛大的中华日，他感到无比的荣耀与欣喜，他提到，自从1996年植物园就与当地中国团体合作，每年举行的中华日，透过一连串精彩的演出以及中国美食，将中华文的精髓一点一滴的散播出去，让更多外国友人爱上中华文化。

接着，首位密州华裔劳工部长许心怡在致词上提到，从小刚过完一岁生日就跟着父母亲来到美国，身为第一代移民能参与中华日更是让她感到兴奋与自豪，所以她在今年春节的时候向州长夫人提议，邀请圣路易斯各个侨界组织前往州长住所与第一家庭一起团聚，迎农历新年。另外，她表示，过去一年来，密州政府为了促进密州经济在全球上有竞争力，州长不断在增强密苏里和中国的贸易合作与联系，其中双方在生技产业的合作上有最大的突破与交流，另一方面在中美经济合作上，密州与阿里巴巴集团开展合作，希望藉由他们的物流服务把密州的产品带到国际上，光是过去六个月密州产品透过该服务贸易到中国就带给密州一亿一千五百万美元的营收。

最后，筹备委员会主席朱一民致词时表示，今年第二十二年的中华日，我们总共动员了七百多位志工，这也表示每年参与中华日的志工也越来越多，因为每个人都热爱中华日，更热爱圣路易斯这个多元文化族裔融合的美丽之都，这个城市的人民不仅愿意相互学习与接纳，更造就了圣路易斯西方门户之称。因此，借着与植物园的合作以及人们的支持，我们可以一起努力让这个地方成为连结中国的东方门户。

「中华日」两天的庆祝活动，成功的吸引来自各地不同年龄的游客，前来植物园对中国传统民俗文化的关注与共襄盛举，让中华文化注入新生命，也展示圣路易斯来自华人社区各界对与中华文化传承与创新的共同使命。