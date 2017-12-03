【圣路易时报记者杨志仲报导】圣路易斯路德会基督之光教会暨基督之光华人社区服务中心于12月2日（周六）晚间六时，在圣路易京园餐厅举行一年一度的感恩筹款晚宴。

筹款餐会首先由路德会基督之光萧师母（Becky Shaw）致词欢迎。她表示欢迎亲爱的兄弟姐妹和福音朋友们能莅临晚宴，更特别感谢社区各界人士对于华人服务社区火热的心，以及在时间、恩赐和金钱上的慷慨奉献。晚宴中彰显神的恩典，感谢神赐予华服中心多方的供应。借着基督之光教会，将祝福带给圣路易地区耆老社区，成就基督之光和华服中心被神所使用而向华人社区发出关爱和服务。

接着，基督之光萧师母（Becky Shaw）邀请田男教友以投影片PowerPoint的方式将基督之光和华服中心在2017年走过的点点滴滴与彰显神的恩典与各位教友报告分享。每张投影片皆纪录了2017年的大小事，汇集了各位教友这一年的付出以及收获，并展望来年能在神的照护下持续前进。

尔后，由萧师母颁发感谢状给每位在基督之光以及服务中心之各个教学班无私奉献的老师们，表彰其过去对服务中心之贡献。各式才艺教学如舞蹈班、歌唱班、绘画班等，都因有这些老师与教友们的辛苦付出，更加丰富了我们的生命以及传达神的福音。

晚会尾声，则是由歌唱班Joann Qian老师带领基督之光中心唱诗班为这场晚会演唱两首诗歌：“Somebody’s Knocking at Your Door”以及”May God Almighty Bless You Now”。唱诗班的教友们完美展现了平时用心练习的成果，歌声美妙动人清耳悦心，庄严而温馨的演出，为今夜再注入了一股暖流。

在唱诗班美妙的歌声后，由Karg牧师担任结束祝福祷告，在感谢神的恩典下，基督之光教会感恩筹款晚会圆满结束。

基督之光是路德会以马内利教会为服务本地华人社区所成立的教会，凭借传播福音的好消息，盼望使人在生命的旅程中蒙受神的祝福。教会有主日双语崇拜、成人英语查经班、成人中文查经班、姊妹英语查经班、儿童主日学、祷告会、青年团契和长青团契等活动。

路德会基督之光教会、基督之光华人社区服务中心

地址： 9723 Olive Blvd, St Louis MO 63132

电话: 314 993 2394

Email: locinfo@lightofchristmission.org