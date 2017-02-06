雄鸡一唱新年来, 喜迎新春乐开怀.

很荣幸, 1月28日, 圣路易现代中文学校继2015 年成功地为儿童博物馆举办迎新年活动再次受到邀请为小朋友们欢庆中国年做活动.

现代中文学校参加这次活动的有老师,义工家长和学生.她们是张丹缨, 冯莉, 魏婕姝. 谢进,彭清. Cindy Wang, Sarah Ding, Richel Yue , Lichun Ma, Michelle Zhou, Egret Jin, Amy Ma and Lily.

活动现场设立了中国剪纸艺术展板，书法展板，春节民俗文化展板，手工艺制作和书法文化体验展台。使到场的小朋友能够近距离地感受中国传统文化的魅力。

现代中文学校冯莉老师的手工艺制作展台人来人往，川流不息。每个参与手工灯笼制作的小朋友，大朋友都从她那儿了解到了灯笼在中国是庆祝春节必不可少的要素，是节日喜庆的象征。

书法体验展台也吸引着不少对汉字着迷的友人，一横一竖一撇一捺，东方的神秘文字，流传千年的书法艺术，让圣路易斯人更了解中国文化。

最热闹的要数face painting的展台了。画脸队伍由现代中文学校的学生们组成。在她们的巧手绘制下，您不但能见到热门的儿童面部彩绘图案，还能看到代表不同寓意的吉祥图案，而十二生肖，齐天大圣等独具中国特色的彩绘图案更让小朋友和家长们惊喜连连的同时，还感受着不同文化间的和谐共鸣。

活动期间整个展厅欢声笑语不断，气氛非常热烈。各具特色的中国元素点亮了圣路易儿童博物馆. 丰富多彩的中国春节庆祝活动，也让圣路易斯人感受到中国文化的风韵。

我们期待将来有更多的机会与各届人士分享欢喜的中国传统节日.

圣路易现代中文学校供稿