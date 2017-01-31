促进中美文化交流 聖路易斯中文学校舞狮队、太极班、摄影班积极参与社区活动

锣鼓一声响！迎来了2017年中国传统节日: 春节。大年初一早上10点开始，圣路易斯中文学校舞狮队在魔术馆进行了三场表演。大年初二下午两点，舞狮队在陈璐校长和舞狮队领队刘广华的带领下，在聖路易斯艺术博物馆大厅又进行了表演。

小狮子们精神抖擞，神气十足。精彩的演出赢得了现场观众的喝彩声和欢呼声，整个大厅充满了热烈的节日气氛。我们的小旗手很可爱，虽然年少，旗舞得非常认真，卖力！他这个学期才参加舞狮班，真正练习舞旗子只有两节课，但他玩得像模像样，非常有天赋。舞狮队的家长们对活动大力支持，帮忙搬狮头和锣鼓。成功的演出少不了家长们背后的辛勤付出。

在魔术馆的表演有现场的敲锣打鼓 。但在艺术馆表演的时候，现场不允许敲锣打鼓，于是舞狮队的孩子们临时录制一段音乐，并作相应的调整配合上音乐，克服困难，出色的完成了舞狮表演任务！在艺术博物馆的表演采用播放音乐的形式 ，各有千秋，都能表现出舞狮文化在大型活动项目中所起的重大作用。舞狮文化在中国历史悠久，影响深远。

太极班赵艳芬，杨少红和马秀翠表演太极拳和太极扇。赵艳芬老师现场教孩子们太极拳。她与现场观众的互动将演出推向高潮。鲁植老师带领着摄影班同学在不同的位置，从不同角度抓拍演员演出的精彩镜头，留下珍贵回忆。

聖路易斯中文学校是弘扬中华民族优良传统文化的优秀平台。学校舞狮队，太极班和摄影班积极参与各类社区活动，促进了中美文化交流。这种精神可嘉，应该继续发扬光大。。（报道: 杨少敏 摄影：袁伟 小萍）