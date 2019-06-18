【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

子孫為老人的冠冕；父親是兒女的榮耀。 (箴言17:6 和合本)

六月十五日的天氣極具戲劇性變化。聖路易市的很多市民計劃午時到市中心參加慶祝冰球隊BLUES奪冠大遊行。我們聖路易華人浸信會計劃中午到曼徹斯特公園舉行慶祝父親節燒烤聚會。

可是在九點鐘的時候雷電交加，天下起了瓢潑大雨。聚會的熱情仿佛瞬間被“潑“上一瓢冷水。還有沒有人冒雨去戶外聚會呢？我們可以禱告，可是萬一禱告神不垂聽我們豈不”丟面子“？這困難的時刻正是我們拿起禱告的武器向神禱告的機會。

本會在此關鍵時刻發起了禱告的呼籲。神的話大大地鼓勵了我們。”以利亞與我們是一樣性情的人，他懇切禱告，求不要下雨，雨就三年零六個月不下在地上。 他又禱告，天就降下雨來，地也生出土產。“ (雅 5:17-18 ) 此時，我們很確信的一點就是不要抱怨，專心向掌管天氣的神禱告呼求。

漸漸地，雨在午時停住了。我們齊聚到曼徹斯特公園，在一起談天，唱詩歌，遊戲和分享神的話語。

大家見面的熱情明顯在訴說著我們心中的渴求：我們很需要聚會。我們各人在獨處的時候很容易沮喪。很多人表面正常但是心中充滿掙紮。耶穌告訴我們，若兩三個基督徒奉他的名聚會，他就在我們中間。雖然我們沒有參加慶祝冰球隊奪冠的聲勢浩大遊行，但是在這裏神的同在使我們大得安慰。

我們聚在一起為患病者得醫治禱告，為冰球隊奪冠感恩，求神賜香港百姓平安，也願意各位父親各位弟兄振作起來，做一位榮耀神的父親。

神很遵重父親這個職分。箴言告訴我們父親是兒女的榮耀。神設立父親做兒女的監護人，人生導師，和朋友。但是現實生活中，做父親其實很不容易。父親們有苦無處說，父親們容易頑固自大愛面子，暴怒…很多人自私自利甚至拋妻離子。這是為什麼呢？因為我們與天上的父親斷絕關系了。

聖經告訴我們，第一，我們世人都犯了罪。我們都是在罪孽裏生的。第二，我們犯罪得到的報酬就是死，將受到公義之神的審判。第三，神因著他愛我們的緣故，差派他的獨生愛子耶穌基督為了我們的罪而死。第三天從死裏復活。第四，我們若認自己的罪，承認耶穌基督是從死裏復活的救主，就必被赦免，成為天父的兒女。

所以，做父親的秘訣就在於放棄做父親的“特權”，藉著耶穌讓永生的神做自己的天父。那麼做父親的職責是什麼呢？父親的光榮使命就是引導家人敬拜主。主耶穌基督是永生和豐盛生命源頭。願主幫助我們不做愚昧人，而是做智慧人，引導兒女敬畏神，順服主的話。

除了分享神的話語之外，我們在一起在陽光下做一些活潑的遊戲。此時，我們全忘了早上對暴風驟雨的擔憂。神就是這麼憐憫了我們，止住了暴雨。他在天上看著我們的聚會，察看著我們的心，而我們卻查不出他的作為。