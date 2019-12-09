小记者：徐智博 唐瑞秋 施雨桐

指导老师：车济凤

摄影：居涛，黄颖文，唐志文

【伊泉老师】获得十五年教学服务奖的伊泉老师来自于中国哈尔滨。她于1983年毕业于哈尔滨工程大学（原哈军工）。1994年以来在美国做会计工作。从2004年起她就在圣路易斯现代中文学校教书。伊泉老师除本质工作以外，她也很喜欢散步，唱歌，打乒乓球，和旅游。

刚开始的时候，伊泉老师的孩子在中文学校读书，先生也为中文学校服务， 她也想跟学校有多一些的联系，能为弘扬中国文化做点什么。2004年的夏天开始在这所中文学校教中文。

伊泉老师是圣路易斯现代中文学校里少数的任教十年以上的老师之一。随着教学年龄的增长，她越来越热爱中文学校和学校里的学生。她是看着中文学校从几十位学生一直到现在的几百位学生的。在她十五年的教书生涯中教过六年级和八年级的中文课，她教过的学生超过百位。

她非常在意学生们的成长，她尽全力帮助学生提高他们的中文程度。所以她会激励他们参加一些关于学中文的活动。比如中文学校的小记者团。今年，她推荐了她班写作上最出色的几名学生。这几位学生的写作能力进步很快。她认为，对这样非常有潜力，对中文又有兴趣和爱好的学生， 就应该给与鼓励，提供更多的机会。

她相信学生们学中文一定是对他们将来有无穷受益，所以在课堂上，她时时刻刻都鼓励孩子们，要重视学习中文。她除了教学生中文以外，同时也会教他们一些如何做人的道理。

在这十五年中，伊泉老师也有很多次想放弃在中文学校教书的念头。尤其是有一年，她的学生都没有冲劲儿。要他们参加学校的演讲比赛决赛，他们都没空。最后，他们班没有一个人参加学校演讲比赛决赛的。这是她15年来第一次遇到。这时，伊泉老师就会开始怀疑她教中文的意义是什么。

但是，每想到放弃的时候，她都会想到那些对中文有热情的孩子等着她，还有她对中文学校的感情。毕竟她也在中文学校教了很多年了，对中文学校感情深厚。她也一直想保留着她和中文学校的感情。

很多上过伊泉老师课程的学生对她的评价都很高，在她课堂上传授的中文和生活道理都对学生们有很大的影响。

对于一位十五年来帮助上百名学生成长的老师，她非常值得大家的尊敬。（小记者徐智博采写）

【叶春龙老师】今年11月23日圣路易现代中文学校举行了一年一度的谢师会，我很高兴作为小记者团的一员参加并采访了获得5年教学服务奖的叶春龙老师。

中文学校的老师们为本次采访活动做了很多准备工作，特地为我们提供了两次培训，还为小记者们提供采访老师的简介，帮助审阅采访大纲和组织联系被采访老师，我也从中学到很多。

叶老师是成人双语班的老师，他告诉我说成人双语班的学生学习中文很用心，非常用功，他们都很棒，他作为老师感到很开心。

叶老师在来圣路易斯以前在美国很多地方住过，包括堪萨斯，新泽西和加州等。叶老师也在圣路易斯的另一个中文学校教过中文，五年前经人介绍来到圣路易现代中文学校，他知道一个母语不是中文的人学习中文很不容易，他想了很多办法，比如用英文字母标注中文的发音，帮助学生朗读中文。叶老师班上的学生学中文都很努力，也取得很大进步，这也是他最开心的地方。

叶老师的大学本科是汉学。他的专业是电脑软件测试，拿到计算机科学的硕士学位，但他的兴趣很广泛，在艺术方面有很深的造诣，叶老师的钢琴也弹得非常好。我自己是从8岁开始学钢琴的，而叶老师从6岁就开始了。他参加过英国皇家音乐学院海外钢琴和乐理的考试。现在叶老师还在中文学校参加了胡彤老师的成人声乐班。他告诉我说他会用钢琴伴奏来唱歌。此外叶老师也很喜欢写作，曾经给学生们上过写作课。

我自己一直在中文学校学习中文，但感觉学中文还是非常挑战，我特地问叶老师对学好中文有什么建议，他认真想了想说：“学习中文最关键的是要多听多讲。”他说一定要做到这点才能学好中文，我会牢记叶老师所说的这个建议，学好中文。（小记者唐瑞秋采写）

【蒋涛老师】这次获得5年教学服务奖的蒋涛老师现在在现代中文学校里教七年级。

当初是因为孩子要学中文，蒋老师开始了中文教学生涯。不知不觉得已经教了12年，在现代中文学校也教了5年。

相对于她平常喜欢的运动和乐器，她也非常喜欢教学生。面对学生的面孔每天都有新的挑战。

在教学中她因材因人施教，积极鼓励引导学生参加各项中文竞赛和活动。在她的指导下，学生们在校级的演讲比赛和写作比赛中获得了优异的成绩，有学生的文章被圣路易时报收录并发表，还有学生在高手林立的全美中文写作比赛中获得佳绩。

蒋老师非常热爱学校和这项工作，她希望在今后工作里把中国文化传播给更多的同学们。(小记者施雨桐采写)