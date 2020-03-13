【圣路易时报讯】应对新冠病毒爆发,美国总统川普13日(周五)宣布全美进入紧急状况,在此情况下,包括取消大型活动,取消临时大型聚会,关闭学校,要求在家上班等,面对这场疫情作战。

密苏里州也于13日(周五)宣布进入紧急状况,是全美的33个州宣布进入紧急状况,给予州长Mike Parson特别权力,可以动用公共卫生资源,以为控制疫情蔓延。

圣路易市12日(周四)宣布进入紧急状况,市长Lyda Krewson宣布禁止超过1000人大型活动,宗教和学校团体自行决定。

市长还要求圣路易市60天内不停水,以保证有水洗手,同时在圣路易市各重要地点设置洗手台,鼓励民众随时洗手,维护清洁卫生。

圣路易科学馆决定今(13)日起至3月31日休馆,所有在圣路易科学馆已购票的民众可获得全额退款。

路易斯郡13日(周五)宣布进入紧急状况,禁止超过250人的聚会,教会及学校不在内,郡长Dr. Sam Page要求宗教社区以最好的判断自行决定聚会与否。郡长表示由于缺少测试用剂,仅长相信会有更多的确诊案例。

圣路易郡原定4月7日举行的地方选举将延至4月28日。

圣查尔斯郡今(13)日也宣布全郡进入紧急状况,禁止超过250人的大型活动聚会。