正在老泪纵横时，猛抬头窗外飘雪了！

(3/22/2020)今早被意想不到的两件事触动了。从周五起，随着病毒疫情的蔓延开来，学校决定让南京的学生全部撤回国。

家长们对目前路途上的感染风险更为担心。可是美国对未成年的保护是非常严谨的。虽然说服了学校让步，学生可以让家长安排把孩子托付给在美国的亲友。可是即使在美国境内旅行也让人不放心啊！我尽力想让孩子留下，却拗不过当局。心里非常愧疚！

正在家长们四处想方设法订购机票，着急忧心时，居然有同学建议发起给学校从中国寄口罩和手套，许多家长马上认真的忙起来了！我以为学校让同学们离开，应该会有不少怨气的，收到的却是慈悲！家长们一个接一个，刹不住接龙了！

然后忽然收到来自远方的关心。一位回归北京的年轻人，在圣村时也没好好照顾过，就像许多身边的过客，有缘相聚江湖，有缘再相见天涯吧！没想到分别经年，心中还给我留着个位置呢！我不止感谢，而且感动，感恩！

怀着这样的心情，惭愧自责不打一处来，忍不住放声大哭了起来！多日来压在心里的各种情绪再也按捺不住了。

在美国还没有意识到新冠病毒的时候，我一点也不在乎的出走埃及了。三月一号出门，然后听说尼罗河有一艘游船发生病毒，还死了一个人。心里有的还是侥幸。后来到以色列封国不让我们去了，就开始紧张了。最后两天有团员回国经欧洲不准过境就着急啦！好在我们是直飞芝加哥，一路上戴着口罩，擦着消毒液，回到家就自我隔离再没出过门。

这时圣村也沦陷了，到今天(3/22)已经有22个病例一个死亡。我回家一周了，发病可能率逐日减低。我倒不担心自己，我特别惭愧我没有考虑到我的游伴，她一大家子和孙子女，回来跟我一样自我隔离。我们到现在都没事。但我对不起她。因为自己独自惯了，没想到她的处境，想到时只有深深的抱歉！她出发前问过我，那时意大利已经疫情失控了，我还满不在乎！在回到圣村飞机着落时，她问我，如果她这次不去旅行了，我会不会自己去？是多么深厚的友谊让她排除了家人的顾虑跟着我这个浪迹天涯的叛徒，一路没有唠叨，没有抱怨的陪伴！

回到家，特别特别感谢朋友的关心。回来有人送食物，帮买囤货，送消毒液，送手套，还带上一束花，帮我装点生活！我太感恩，感谢，感动的不由自己！

尽管外面飘着大雪，这么多的温情满人间，你还会觉得冷吗？不管疫情有多可怕，我们都会相互关爱，静待春暖花开！

谢谢您和每一个人🙏❤️

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