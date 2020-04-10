每星期五晚上除特殊情况我们都会雷打不动地参加教会的学习小组，我们的学习小组有五家，一个单身，共十一人组成。每星期五晚上轮流主持，谁家主持就去谁家，每次小组学习结束前主持家庭记下每家需要祷告和赞美的内容，分发给大家在一周内每天祈祷，直到下周再见。平时每隔一到两月还有小组活动，或聚餐，看戏，看电影或去参加义工活动。多年下来大家早已成为彼此的精神支柱，每年夏天和冬天的两次短暂休整后都会迫不及待地再想见到大家。

3月16号后，美国的新冠病毒感染人数急剧攀升，圣路易斯郡也从3月7号的首例每天成指数增长，州长下了居家令后我们不得不取消习以为常的聚会，可是在这个万般焦虑时期大家恰恰需要彼此的支持，关怀和鼓励，我们决定在网上继续小组聚会。

我们学习的内容不只是读圣经，基本上是学习指导实际生活的好书。这期正在学习的是 ” Screwtape Letters” (螺丝带的信)。这本书是以小说的形式，由一个名叫螺丝带的高级恶魔写给他的侄子蠕虫的三十一封信组成。蠕虫是个年轻而经验不足的恶魔，螺丝带在三十一封信中教唆他怎样去控制，操纵和引导一个叫”患者”的人的思想。作者刘易斯写这本书的灵感流露在第二次世界大战期间他写给他弟弟的信中，他弟弟在二战期间从纳粹包围的敦刻尔克被救出，刘易斯在信中说，1940年7月21日那天早上，在教堂里，他听了希特勒的极具说服力的广播演讲，甚至说动了刘易斯他自己，于是萌发了写一本有意思的书的想法，从反面的角度去心理诱惑，蛊惑人心。

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此书确实在第二次世界大战的混乱中得益于成千上万的人, 而在当今瞬息万变，交纵复杂的网络媒体和信息中，这本书对我们同样有价值，特别是在目前的疫情中学习本书，让我们得益匪浅。在复杂的世界中认识真象不容易，要认识阴暗多变的敌人往往更困难，所以在与任何敌人打交道自前都要凭靠智慧先认清敌人。如果说这次疫情是第三次世界大战的话，那全世界共同面对的敌人是病毒，可是我们人类不是同心协力地去对付敌人，反而打起混乱的媒体战，中美之间的口水战更是一再升级，中国人民在只能接受单一信息的情况下被谎言和臆想煽得蠢蠢欲动，有些老红卫兵甚至搬出了毛泽东语录来调动民族情绪，更有人借中国集权抗疫比起欧美的高效率来否定民主。

当上帝创造人类时，他给了人类一件非常特殊的东西—自由意志，从而人类可以根据自己的意愿做出自己的选择。拥有自由意志并不意味着我们可以做任何想要的事而不会遭受后果，我们仍然要对我们做出的选择负责。也正因为我们有自由意志使魔鬼有机可乘，堕落之所以发生是因为人类随自己的自由意志去听从魔鬼。

正如上帝尊重我们的自由意志一样，我们也必须尊重他人的自由意志。自从美国总统川普上台以来，在野党不加掩饰，大言不惭地说他们的任务就是赶川普下台，川普可能不是个完美的人，但他是选民们选举出来的总统，在抗疫的重大关头有些媒体还不忘抹黑美国，抹黑总统，这样做尊重了广大的选民吗？难道政府的职责不是为选民服务吗？然而也正因为民主党和广大选民的监督使川普不能一意孤行，为所欲为。

欧美国家在这次战役开始的时候确实行动怠慢，因为傲慢而轻敌。或许上帝通过这次疫情让人类知道自己的软弱和渺小，要人类懂得谦卑。使徒保罗在腓立比书二章三节中告诫到: 凡事不要出于自私的野心或自负，不可贪图虚浮的荣耀。相反，要心存谦卑，要看到别人比自己强的长处。

风暴一定会过去，死亡一定会被胜利吞噬，再过两天就是复活节了，耶稣一定会再次替我们人类遭受痛苦，为我们赎罪以得到重生。当我们重新开始的时候，有一点是肯定的，世界一定会和以前不一样。人类是否能认识到什么才是最重要的? 能自由地呼吸干净清爽的空气; 权利，美貌和金钱转瞬即逝，在这个地球村上我们都是过客，不是主人。在这个人与人，国与国之间不得不隔离的时候我们是否反思，是否意识到我们是多么的相互依赖，彼此已经成为对方不可缺少的一部分？我们是否会更敬畏生命，爱上帝，爱彼此，相互扶持，公平合作？或我们会更闭关自守，一手遮天，争霸称道？如果我们变得更加撕裂，那灾难必将再次降临。

最后我要为战斗在第一线的医护人员，维护次序的警察，城市的环卫工人，商店员工以及各行各业不得不在重要的岗位上工作的成员祷告，为各国的抗疫领导者们祷告。也把我儿子例到祈祷单上，他去年大学毕业后在拜耳医药公司实验室工作，当我们全家都在家工作和学习时，他却不但要去公司并且每天加班还没有周末。如果你有耐心读到这里的话，也请你为他们的安全祷告。

上帝保佑我们!

Mary Waldo

写于2020复活节前