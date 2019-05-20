【圣路易时报讯】圣路易卡罗顿银行(Carrollton Bank)五月十六日(周四)下午六时至八时半，在圣路易城区四季大旅馆六楼观景亭全楼举行该行25周年庆接待会，近千社区各界嘉宾及企业领袖云集庆贺，场面盛大。

卡罗顿银行执行长Tom Hough在接待会中简短致词，他感谢社区各界和银行客户们一直以来的支持，银行得以茁壮成长，欣欣向荣，他强调，卡罗顿银行以客户为上，服务为上，共营大圣路易斯。

二十五周年接待会提供了丰盛自助式各式美食美酒，包括意大利、西班牙Paella海鲜大烩、日式生鱼片料理、美式沙拉、甜点等，并有现场乐队演奏，当晚宾客聚集，寒暄庆贺，气氛热烈，共同庆祝卡罗顿银行在大圣路易地区发展之亮丽成绩。

应卡罗顿银行副总裁张雅惠之邀，圣路易亚裔、华裔社区多位嘉宾和企业领袖出席周年庆接待会，见证该行之成长。很多工商企业界人士表示，当年都是经由张雅惠的协助和对族裔的了解而贷款创业，这是其他银行所不能及的，张雅惠副总裁总是微笑以对，欣慰所见所成。

卡罗顿银行华裔商业贷款副总裁张雅惠(Tina Hsieh)女士2012年进入该行服务，本着对亚裔、华裔社区文化背景之了解和融入，成功的为卡罗顿银行建立起与亚裔、华裔社区间的信任和沟通桥梁，卡罗顿银行自银行执行长、总裁至各业务承办人都对亚裔、华裔社区有着一份尊重和信任。

16日的周年庆会场，五十余位亚裔华裔人士应邀出席，并与银行副总裁张雅惠、执行长Tom Hough、分行总裁Scott Larson合影。

五代薪传，1887在伊利诺州成立，1995年开始服务大圣路易地区的卡罗顿银行(Carrollton Bank)自七百万资产成长到现今的十亿资产，全心为顾客服务，以顾客的权益为上，将银行定位为社区邻里朋友，拥有本地区最好的银行服务专业人员是卡罗顿银行迈向成功的保证。