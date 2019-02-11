“勝”跑群标准的跑步生活：春天参加圣马（圣路易斯马拉松），夏天参加KT82（Katy trail 82英里）接力，冬天参加frostbite 五场系列赛。

Frostbite系列跑是一项在圣路易斯市有着十多年历史的督促冬季锻炼的赛事活动，从12月中旬开始到转年二月上旬结束。那种刺骨的寒冷中，每人穿戴的像出门打劫，剥离了所有围观带来的热闹和鸡血，剩下只有对跑步的热爱和跑友间彼此取乐，相互温暖。唯热爱和温暖才使跑步变的纯粹和长久。

该系列赛共五场比赛，每隔两周一次。距离有短有长。勝跑群的跑友大都参加长距离，12K，10M， 20K，13.1M和15K，的系列跑。每场比赛早早到来，和成千的跑友挤在森林公园接待中心，虽大部分不认识，但大家都迷恋这种跑者独特的气场。

这项活动经济、实惠、训练有效，当然也需要参与者的自律，不只是因为天冷出门难，每一次参与也是一场真真切切的比赛。竭尽全力的跑一场来检验自己，还是要累得痛彻心扉的。

但痛并快乐着—收获坚持带来的成效、为自己的大PR点赞、接纳伙伴们真诚的祝贺，那满满的自豪和幸福是无以言表的！然而勝跑群的跑者还有着独一无二的待遇—拍照留念和享赛后美食。这份其乐融融更令旁人羡慕不已。

整个frostbite系列赛，跨越圣诞，新年，中国春节。从凛冽寒风跑到春风渐进，熬过了最寒冷才能享受最明媚，这也是坚持跑步的意义。

新年农历初五，在热热闹闹迎财神的日子里，Frostbite 系列的最后一跑收官。

勝跑群的伙伴们圆圆满满地收获了新年里的第一桶金—-实实在在的身心健康！这个冬天老天爷是诚心跟路跑的人逗闷子，不只是每逢赛事必降温，而且是降至一周甚至至此这个冬季的最低温。能把这个系列跑下来，不仅证明了你有着健康的身体，还有着迎难而上的意志力。你们是当之无愧的生活强者！

今年勝跑群里有二十多人参加了这个系列跑。多数人已经连续参加多年，当然也有新人。很多人与去年同时期比提速突飞猛进。章军教练已是四朝元老，这次半马更是取得了个人最好成绩1:22:30。阿华进步6分多钟，岳平也快了近2分钟。

Cindy Wang以1:50:32的成绩跨过纽约半马资格线，比去年同时期快了7分多。跑群一姐李春光也PR近2分，小妹妹朱黎菲更是PR18分多。新人奉宇星跑步不到一年，进步神速，以2:08跑完半马，但更令她开心的是身体更健康，身材更有型，笑容更灿烂了。刘振义1:46 跑完半马，跑群后起之秀当之无愧！勝跑群今年有7人取得年龄组前三名的好成绩，可喜可贺！

当然跑步不只是为了参加比赛、拿好成绩，对我们以强身健体为目的的跑步爱好者来说，无伤无痛、跑得长远、跑得健康快乐才是最重要的。参与了你就不会后悔、跑了你就会有收获，这是每个跑者的真实感受。2019，大家再接再厉，继续发扬勝跑群的正能量，跑出健康身体，跑出充实生活！

(勝跑群投稿)