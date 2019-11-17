【圣路易时报讯】成立于1922年，钢琴教师圆桌协会（The Piano Teachers’ Round Table, PTRT）于圣路易斯已有近百年的历史。作为密苏里州极具声望的音乐教师非营利组织，PTRT的宗旨在于提供中西部的钢琴教师交流切磋的机会。每年九月至隔年五月为协会的活动期，协会均邀请美国知名音乐家或教授进行讲座，演奏会，或大师课，使圣路易斯地区的音乐教师通过于杰出音乐人才交流而不断提高。

十月份的钢琴圆桌会议，协会特别请到钢琴教学博士梁会耘，向圣路易斯的钢琴老师分享她结合科技与钢琴教育的新式教学法。

梁会耘的博士论文首创性地把体育中的动作分析理念和科技结合到钢琴教学中，使用运动相机多角度录制分析钢琴演奏者的动作。她多次在美国国家级的音乐会议上演讲此课题，受到业界钢琴教育学者的广泛认可与支持。

在这次圣路易斯钢琴教师圆桌协会的演讲中，梁会耘提及到传统的钢琴教学法需要创新才可能有新的突破。通过镜头捕捉快速的动作并运用运动软体分析的方法在体育界已经发展地相当成熟，这是为什么专业运动员在这种训练方法下可以不断突破自我，打破世界记录。如果把这个理念系统的运用到钢琴教育中，可能帮助学琴者快速地找到正确的演奏方式并提高演奏技巧。

梁会耘提出的同步视频反馈的钢琴教学理念是一项创新的研究。由于无法将此研究建立于同领域的历史成果上，她只能引用大量运动界与心理界的研究，构建一套适用于钢琴教学的模式。很幸运地，她的研究成功证明了学生对于这个新型教学法有极高的接受度。 在这次圣路易斯钢琴教师圆桌协会的演讲中，梁会耘惊喜地向在场的老师分享了她的博士论文研究成果，并且展示了即这项研究之后，她是如何把这个新的教学理念成功地结合到她的日常钢琴教学中。她当天的演讲也得到在场老师的一致好评。

梁会耘博士2019年毕业于美国南卡罗莱纳大学著名的钢琴教学专业并获于美国联邦音乐教师协会的教师认证。她目前任职于林登伍德大学（Lindenwood University）兼任钢琴教授，以及圣路易地区音乐协会Legacy Fund主席。

在搬来圣路易斯一年的时间里，梁会耘积极为当地钢琴教育和音乐传播做出贡献。近期，她邀请国际知名钢琴家于圣路易斯举办大师课，讲座及音乐会，与圣路易斯交响乐团的音乐家们合作在医院义演，并多次受邀在密苏里州高校和区域性的协会上演讲并宣扬科技结合钢琴的理念等。

钢琴教师圆桌协会（PTRT) 积聚了圣路易斯精英的钢琴教师团队，在当地音乐教育界极具有影响力，曾得到圣路易斯政府和圣路易斯交响乐团的表彰。该组织也期盼有更多人关注该协会的活动。协会接下来的每月活动均已规划完成，无论是专业音乐家或是对音乐有兴趣的社區各界人士，均欢迎参与，必定会对自己的音乐视野或人脉拓展有所助益。

更多关于PTRT的活动与联系方式，请参阅 https://ptrtstl.org。