【圣路易时报讯】2019年1月1日中午12时，圣路易郡在郡政府所在地Clayton市Memorial Plaza郡警察总局纪念广场举行郡长、检察官、郡议员等当选人就职典礼。

1月1日元旦圣路易郡就职典礼，选择在室外的郡警察总局纪念广场举行，中午12时不到就聚集了来自各地区的政界、司法界代表盛装与会，共同见证圣路易历史性的一刻。

首先宣誓就职的是竞选连任成功的圣路易郡郡长Steve Stenger，他向会众报告了第一任四年的政绩成果，包括改善圣路易郡的经济、财政体质，发展各区，包括Ferguson地区经济建设实体。圣路易郡目前是密苏里州唯一获得债券3A评价的郡，在公共安全治安方面也有长足的进步。

Stenger郡长说，他知道未来四年还有一连串的挑战要面对，他愿意带领郡政府团队，携手努力，继续建设圣路易郡。

就职典礼最受瞩目的是击败担任28年之久的郡检察官Bob McCulloch，成为圣路易有史以来第一位非洲裔美人检察官的Wesley Bell宣誓就职。

Wesley Bell宣誓就职时会场掀起阵阵欢呼，Bell检察官宣誓后强调，他要团结所有族裔，争取公平待遇。他并谦卑的表示，由于大家的支持，一票一票将他带到现在的职位，他一定不负众望，坚守岗位，带领圣路易郡司法大步向前。

郡检察官Wesley Bell宣誓监誓法官由密苏里州最高法官George Draper担任，Draper法官是密苏里州最高级别之法官，也是密州有史以来第二位非洲裔美人担任此一职位。他的监誓颇有传承意味，一开始就获得全场热烈的掌声支持。

Wesley Bell检察官在他的家人、父母亲和儿子的陪同下，一起手按圣经跟随George Draper法官举起右手宣誓就职，欢呼声中全场来宾见证了圣路易郡这一历史性时刻。