圣路易即将迎来 别样的中秋音乐晚会

电声音乐、民乐琵琶、《小河淌水》相结合

盛夏已逝，中秋将至，圣路易斯中秋音乐晚会筹备小组的同仁们一如既往地又开始投入到紧张的准备工作中，一日繁忙紧张的工作之余，大家聚在总召集人冯鸿基教授家里，由总指挥吴语玖女士做了战前动员和工作分工安排，并由节目联络人叶丽女士做了演员的简单介绍以及准备工作的进展。圣路易斯中华文化中心主任曹勇伟博士将亲自主管票务工作，资深主持人王红女士主要负责节目和演员介绍的英文翻译工作，姚敏女士主要负责节目的宣传与报道，同时兼任晚会的舞台总监，肖强先生负责摄影工作，卢怡女士负责演员的接待以及后勤工作，晚会将由王红女士、余闽先生主持。一切准备就绪，各就各位。

今年的中秋音乐晚会有幸邀请到了美国著名的Pengea乐队，晚会将于2017年9月23日周六晚上在圣路易密苏里州立大学 (UMSL) Touhill Performing Arts Center举行，这是一场以电声音乐为主，中西音乐相结合，别出一格的音乐晚会。

Pengea乐队的创始人汪洪先生是一位美籍华裔音乐制作人，也是一位多元乐器演奏家，他精通20多种乐器的演奏，其演奏风格源于传统、又不失世界多元艺术。

曾与德国柏林爱乐、美国旧金山交响乐团、德国新布兰登堡爱乐、德国佛莱兹爱乐、美国佛莱门交响乐团、美国东湾交响乐团、美国斯坦福交响乐团、上海广播交响乐团、美国波士顿歌剧院、美国斯波拉托际艺术节、美国林肯艺术中心艺术节、加拿大多伦多国际艺术节、洛杉矶音乐中心世界艺术节、旧金山世界音乐节、旧金山国际音乐节、德國漢諾威世界音樂節、德國波茨坦“世界和平”音樂節、波瀾萊特尼音樂節、日本高知音樂祭、旧金山国际爵士音乐节、美国加州奥克兰芭蕾舞团、美国亚美爵士大乐队、比利時著名的Het Collectief五重奏团、旧金山Ear Player现代乐团、旧金山阿龙佐现代芭蕾舞团等等合作演出。

为好莱坞动画片《功夫熊猫》和美国尼克公司(Nicklonodeon)60集动画片《科拉传奇》录制在吹、拉、弹、打各种中国乐器，被作曲家们戏称为“汪氏一人乐队”。他参与录制的动画片《科拉传奇》第一季还获得美国2012年的艾美奖，2015年参与录制的好莱坞纪录片《雪猴》再次获得艾美奖。

年轻的美籍华裔音乐家张青峯，出生于台湾，生长在美国，是集作曲、音乐制作和演奏为一身的音乐人，毕业于著名的美国南加大和加大洛杉矶分校的电影作曲和录音制作专业，他的作品多次在国际电影节获得提名，曾获得上海国际电影节的“最佳新人奖”，菲律宾国际电影节最佳音乐奖，他作曲的电影《Crystal》在2015年被意大利第二十四届罗马国际电影节提名为最佳影片。

西域情歌王子艾尔肯来自新疆，现居住美国。毕业于中央民族大学，曾组建艾尔肯乐队，并多次获大奖于各种比赛，并举办个人演唱会，发行多张演唱专辑。

参加本场演出的还有微微舞蹈工作室表演的原创新作《小河淌水》，为了展现最美的一面给观众，舞者们不辞辛劳，挤出额外的时间，排练和练习。每次排练超过三小时，汗流浃背。汗水中强烈的散发着演员们对舞蹈的热情和酷爱。

另外还有圣路易斯独一无二的，叶丽老师带领的中国民乐琵琶班也将参加演出，他们在叶丽老师的指导下每天苦练，将为大家献上最美的音乐。

如此强大的阵容，这将是一场有着浓郁中国特色和世界音乐的盛会，敬请请大家继续关注，千万不要错过。

圣路易斯中华文化中心从UMSL争取到150张优惠票， 票价$15/人 （剧场窗口售价$25/人）。优惠票将于本周末在中文学校对外出售。机会难得，感兴趣的赶快电话或周末去中文学校购买。

联系电话：636-590-6998（圣路易斯中华文化中心）